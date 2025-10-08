イラストが特技の山本里咲アナウンサーに届いた意外な知らせ。それは、キリンチャレンジカップ2025でのパラグアイ戦を控えたサッカー日本代表からの、試合を盛り上げるべく、会場で販売するためのオリジナルグミのプロデュースでした。

ラベルのデザインやグミの味、形状など、すべて山本アナが監修。完成のあかつきには、森保一監督の元へ直接届け、さらに単独インタビューも実現することに！

ということで早速作業を始めた山本アナ。大役を仰せつかって気分も上々。気合いを入れてラベルのデザインを描いていきます。

そうしてできあがったラベルは…背景はピッチをイメージ。山本アナが一番こだわったのが中央に配置した森保監督のイラストです。右手には勝利の「星」を、そして試合中によくメモを取られる姿が印象的なので、左手にはメモをデザインしています。

この完成したグミを手に、森保監督のもとへ訪れた山本アナ。

山本里咲アナウンサー

「Oha!4という番組を担当しています、日本テレビアナウンサーの山本です」

サッカー日本代表・森保一監督

「森保と申します。いつもサッカーを応援していただき、ありがとうございます」

山本里咲アナウンサー

「応援させていただきありがとうございます…」

緊張しっぱなしの山本アナを優しい笑顔で包み込んでいました。

山本里咲アナウンサー

「よろしいですか？見ていただいても」

サッカー日本代表・森保一監督

「盛り上げグッズを作っていただき、ありがとうございます。これは私ですか？ メチャクチャかわいく描いていただきありがとうございます」

山本里咲アナウンサー

「グミの形も考えさせていただいて、星というのがワールドカップで世界一を目指すっていう1番星という意味で」

サッカー日本代表・森保一監督

「ワールドカップでタイトルを取って星を付けたいと思っていますし、勝ち星はいつも欲しい。星は大好き。しかも金色の星ありがたい限りです。私も購入して配ります」

そしてOha!4にかけた質問をすると意外なお話が。

サッカー日本代表・森保一監督

「朝イチでやっているルーティンは…空に向かって『今日も新たな一日を迎えさせていただきありがとうございます』と必ず言います」

この情報、なんとテレビ初公開！ そのルーティンの理由とは？

サッカー日本代表・森保一監督

「朝が来るのは当たり前ではない。20年ぐらいやっている。（子どもの頃）実家に仏壇があって、ご先祖の方々に1回朝挨拶する。小さい時から親がやってるのを見て、自然とそういう習慣が付いている。仏壇がないので空を見て」

山本里咲アナウンサー

「素敵なルーティンですね」

森保監督、貴重なお話をありがとうございました！