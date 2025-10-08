声優で歌手の井口裕香（37）が7日、Xを更新。美ボディー際立つトレーニング中の様子を公開し、反響が寄せられている。

【映像】井口裕香の水着姿＆トレーニング中の様子（複数カット）

2002年に声優デビューした井口は、『〈物語〉シリーズ』や『デリシャスパーティ プリキュア』など数々の人気作品に出演し、2013年からはソロアーティストとしても活躍してきた。さらに、“声優界イチの大迫力”と豊満美ボディーを活かしグラビアにも挑戦。SNSでは水着撮影のオフショットを披露し、「グラドルかと思ったら声優だったのマジ驚きですわ」「セクシー」などのコメントが寄せられ話題になっていた。

トレーニング中の様子を公開し反響

2025年10月7日の投稿では、「37歳、声優として体が資本、健康第一、グラビアのお仕事ではより一層、前回のじぶんより次のじぶんに磨きをかけたいから、トレーニング引き続きずっとがんばっています。きょうもやったどー！ おしりを丸っとぷりっとふわっと！おおきく育てたいと思っています！」とつづり、声優やグラビア撮影のためにトレーニングをする姿を公開した。

この投稿には、「37！？ 見えねぇ」「いつ見てもお綺麗だな」「かなり刺激が強いです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）