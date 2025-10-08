韓国アイドルも愛用のトレンドカラー♡ こなれ見えが叶うモカムースの「チークアイテム」3選
海外セレブや韓国アイドルたちがこぞってメイクにも取り入れている今年のトレンドカラーって知ってる？今回は、ブラウンなのにやさしくてこなれて見える“モカムースカラー”の「チークアイテム」を3つご紹介します。実は主役にも引き立て役にもなれる、とっても便利なカラーなんです♡
モカムースをたしなむITEM LIST
顔のなかのいろんなパーツに使えて、主役にも引き立て役にもなれるモカムースカラー。
まずは手持ちのアイテムにプラスして取り入れて、ブラッシュアップしてみては？
Item 【M･A･C】スキンフィニッシュ ライトストラック リキッド ハイライター
汎用性の高いリキッドカラーに注目
チークにも、ブロンザーにも使えるサテンブロンズカラー。美容液のような付け心地で、みずみずしいツヤ感のある印象に。
Item 【SNIDEL BEAUTY】フラッフィー ブラッシュ
ヘルシーなお色気
カジュアルでいきいきとしたほっぺを演出。なめらかに頬の上でほどけ、ぴたりと肌に寄り添うシルキーフィット質感。
Item 【DAISY DOLL】パウダーブラッシュ ブルーム
チークライトっぽいシアーな色づき
パールたっぷりで秋らしいトーンのオレンジチーク。デイジーマークのエンボスもアガる♡
撮影／林真奈
Ray編集部 エディター 佐々木麗