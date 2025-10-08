元KAT−TUNの中丸雄一（42）が8日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。番組のMC垣花正に占いで、数年後に人気回復も、大器晩成型で48年後に芸能人として開花すると診断された。

垣花から「中丸さんは頑固が偏屈、って鎧（よろい）を着て歩いている」と評され、「多分、占いを信じないはずです。そう占いに出ています」と断言された。

「中丸さんの誕生日、生まれた時間などもうかがいまして、中丸さんは生まれた瞬間に基本的に幸せになることが決まっている人」と告げられ、「いやー、うれしい」と喜んだ。

「中丸さんは、強い運勢で生まれてらっしゃる、というのがひとつ」とされ「中丸さんは必ず援助を受けられるという運気を持っている。表現、遊びが常に循環している芸能人だから宿命の星です。芸能人になるべきしてなったといっても過言ではない」。

そして「ポイントは中丸さんが昨年、なにが起こったか」と力を込められ、スタジオがざわついた。さらに「中丸さんは、常にいつも楽しくやっている人。自分を律するととか決まり決まった仕事に興味ない。常に自由人。キリギリスのように生きていたい。常に援助→遊び→援助→遊び、芸能人バーン、楽しいー、これだけで生きていこう、サイコー」と決めぜりふのようにしゃべるとスタジオには笑いが渦巻いた。

「昨年、何の年だったか…。女、財産なんか気にしてないのに巡っちゃったんです。すると働かなくていいのに女運勝手にめちゃくちゃ上がってる。しかも自分を律する気持ちない。何が起こった。起こるべくして起こったんだー」と声を張り上げられた。

中丸の運の悪い巡りについても「24年、25年、来年の節分までスキャンダルある」とし、「ただ、今年は昨年より運気は悪くない。中丸さんは公務員的な仕事は向かない。中丸さんが最高に運気を取り戻すのは、2028年、29年、30年は『5時に夢中！』には出ていません。キー局がうるさすぎて」と断じられ、「仕事ばんばんきますよ。中丸さんは大器晩成なんですよ。中丸さんの人生のピークが出ていて2072年です。そこからの10年間が黄金の10年間です」と占われた中丸は47年後の89歳から絶頂期を迎えると聞いて「うれしいなぁ」とつぶやいた。