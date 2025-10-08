SEVENTEENミンギュ＆エスクプス、上裸で鍛え抜かれた肉体美披露「ムキムキでかっこいい」「完璧スタイル」の声
【モデルプレス＝2025/10/08】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）の公式Instagramが、10月8日に更新された。メンバーのMINGYU（ミンギュ）とS.COUPS（エスクプス）の海水浴姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】SEVENTEENミンギュ＆エスクプスのムキムキ上裸姿
この日、波が打ちつける海辺でMINGYUとS.COUPSが腰上まで浸かりながら向かい合ってダンスを踊るリール動画を公開。2人は上裸で鍛え上げた屈強な肉体を披露している。
この投稿には「胸板ムキムキでかっこいい」「体仕上がってる」「完璧なスタイル」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
