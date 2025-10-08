８日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、自民党総裁選に勝利した高市早苗新総裁がライバルだった小泉進次郎氏、林芳正氏、茂木敏充氏の３人に閣僚ポストを用意する意向であることを報じた。

番組では「農水相続投の希望を新総裁に伝えることは？」と聞かれた小泉氏が「こちらから希望を伝えることなんてありません。そんな僭越（せんえつ）なことはしません」と答えたことを報じた。

この件について聞かれたコメンテーターの丸岡いずみキャスターは「ノーサイドで５人みんなに何らかのポストを与えますっていうのは分からなくはないんですけど、ただ林さんだったら政策通で通ってるし、茂木さんだったら、トランプさんにタフネゴシエイターって言わしめたり、外交とか政策とか強いって分かってる」と話し出すと「じゃあ、小泉さんは…。個人的に、私はですよ。なんの専門家なんだろう？と言うか何がお得意なんだろう？って。何がされたい方なのか、私は分からないんですよ。総裁選の話とかを聞いていても」と続けた。

ここでＭＣの宮根誠司氏に「丸岡さんが田中真紀子さんみたいなことを言いましたけど」とツッコまれると「とんでもない！ とんでもない！」と否定した丸岡さん。それでも「閣僚に入れなきゃみたいなのも、また違うと思うし…」と話していた。