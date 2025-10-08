◆第２７回ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１（１０月８日、大井競馬場・ダート２０００メートル、良）

３歳ダート３冠の最終戦は１６頭（ＪＲＡ７、南関東８、北海道１）で争われ、横山武史騎手が騎乗し、１番人気でＪＲＡのナチュラルライズ（牡、美浦・伊藤圭三厩舎、父キズナ）は２着だった。五分のスタートから中団外めにつけたが、１角からかかり気味に進出。なだめて向こう正面からスムーズに追走し、３角から逃げるナルカミを捕らえに動いたが、なかなか差は詰まらないまま。３馬身差をつけられ３冠達成はならなかった。３歳ダート３冠は体系整備によって昨年創設。ナチュラルライズは１冠目の羽田盃、２冠目の東京ダービーをともに１番人気で制しており、初の３歳ダート３冠制覇がかかっていた。

勝ったのは３番人気でＪＲＡのナルカミ（牡、美浦・田中博康厩舎五分のスタートから中団外めにつけたが、１角からかかり気味に進出。なだめて向こう正面からスムーズに追走し、３角から逃げるナルカミを捕らえに動いたが、なかなか差は詰まらないまま。３馬身差をつけられ三冠達成はならず。、父サンダースノー）で、勝ちタイムは２分３秒７。３着は２番人気でＪＲＡのルクソールカフェ（佐々木大輔騎手）が入った。

横山武史騎手（ナチュラルライズ＝２着）「いつもに比べて折り合いはついていたし、よく頑張ってくれました。今日は勝った馬が強すぎました。まだ成長途上だし、温かく見守っていただけたら」