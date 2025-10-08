◆第２７回ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１（１０月８日、大井競馬場・ダート２０００メートル、良）

３歳ダート３冠の最終戦は１６頭（ＪＲＡ７、南関東８、北海道１）で争われ、３番人気でＪＲＡのナルカミ（牡、栗東・田中博康厩舎、父サンダースノー）が制した。好スタートからハナを奪い、最後まで脚いろは衰えないまま逃げ切った。勝ちタイムは２分３秒７。

４月の１勝クラスを勝ち、６月に２勝クラスのいわき特別、９月に不来方賞も制して重賞初勝利。今回で４連勝となり、ラスト１冠を手にした。サンダースノー産駒は初のＧ１級制覇。

戸崎圭太騎手は１０年マグニフィカ、１６年キョウエイギアに続く３勝目。

２着は１番人気でＪＲＡのナチュラルライズ（横山武史騎手）、３着は２番人気でＪＲＡのルクソールカフェ（佐々木大輔騎手）が入った。

戸崎圭太騎手（ナルカミ＝１着）「スタートを出たらおのずと行けるかなと思っていたので、その作戦をとりました。まだ、もまれた競馬していなかったので、砂をかぶったりは極力避けたいなと思っていました。前走より馬がよくなってきていまして、リラックスしていい感じで走ってくれました。（ナチュラルライズが追ってきましたが）抜群の手応えという感じで直線を迎えられたので、これは押し切れるんじゃないかと思っていました。（自身は大井の重賞は５年ぶり勝利）ここでインタビューも初めてだったのでちょっとあたふたしちゃいましたけど、これで次は慣れてこられるんじゃないかと思います。去年は同じ厩舎でもあったんですけど２着（ミッキーファイト）に敗れてしまって、今年勝つことができて良かったと思いますし、この３歳のダート界盛り上がるのかなという感じで騎乗させていただいています。（ファンへ）応援ありがとうございます。今日のレースすごく僕も楽しみにしていて、しっかり馬も期待に応えてくれて、本当に強い内容だったので今後の走りにも期待したいと思いますし、さらに応援して欲しいなと思っています」