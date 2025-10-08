女優の中条あやみが、７日に放送された俳優の竹内涼真、女優の夏帆がダブル主演を務めるＴＢＳ系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（火曜・後１０時）の初回にチラリと登場し話題になっている。

原作は谷口菜津子氏による同名漫画。手が込んだ料理を作り、“恋人ファースト”の生活を送ってきた女性・鮎美（夏帆）と、「料理は女が作って当たり前！」という考えを持つ男性・勝男（竹内）のカップルがプロポーズ直後に破局。その後、「料理を作る」ことを通じて自身を見つめ直し、成長していく姿を描く恋愛コメディー。

初回放送で中条は、ラストの飲み屋のシーンでチラリと映ったのみ。油断していると見逃しそうな登場の仕方にネットも困惑し「中条あやみがチラチラとエキストラのように見切れていたけど、どう絡んで来るんだろう」「ひっそり映ってたよね？」「中条あやみは何の役なんwエキストラみたいな扱いwwww」「中条あやみさん店内にいなかったか？」などの声があがっている。

番組の公式ホームページによれば、中条が演じるのは通販会社の社長「柏倉椿」で、主人公の勝男とは「マッチングアプリで知り合った友達」とされている。

中条は８日までにインスタグラムのストーリーズを更新し、屋外で腰を掛ける自身の写真に「さ〜来週は私の出番かしらぁ ＃椿 ＃じゃあんたがつくってみろよ」と文字を載せて投稿。番組の次回予告にはしっかりと登場しており、今後どのようにストーリーに絡んでいくか注目される。