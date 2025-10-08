鈴木愛理ドキドキ！？八木勇征の“見ちゃってもいいんですか！？”シーン連発：推しが上司になりまして フルスロットル
全オタクの夢、再び！ある日突然“推し”が自分の上司になったら…！？ 前作とは異なる世界線の胸キュン不可避のじれキュンラブコメディー、ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」（毎週水曜深夜24時30分）主演・鈴木愛理さんにインタビュー！
【動画】鈴木愛理×八木勇征「推しが上司になりまして フルスロットル」見どころ
年下の“推し”にキュン
――2023年に放送された「推しが上司になりまして」が、テーマはそのままに、設定も役名も職業も年齢も共演者も新たに生まれ変わりました。第2弾への思いは？
――確かにモノローグが多いですね。推しにキュンとしながらも、バレないよう必死に平静を装う愛衣の姿が最高に面白く、キュートです。
「心の中では叫びながら、表情の微妙な違いでいかに気持ちを表現できるか、日々試行錯誤しています。抑えなければいけないからこそ、推しへの気持ちは前回よりも加速していると感じます。仕事中と、推しのことを考えている時のギャップがさらに大きくなっていて、『これ大丈夫ですか？やりすぎじゃないですか？』と現場で確認しながら楽しく演じています」
――鈴木さんが演じる主人公・南愛衣は、アパレル商社の社長秘書として働きながら、年下イケメン俳優・氷室旬（八木勇征）の推し活に励んでいた中、推しが社長としてやってきます。有能な社長秘書を演じる上で意識されていることは？
「お辞儀の角度や、ドアをノックするスピードなどを教えていただいて、秘書らしい振る舞いを意識しています。普段の私は、話す時の身振りや手振りの範囲が広めなので、社長秘書として上品におしとやかに見えるよう気を付けて、この役を通して“いい女”を勉強中です(笑)」
――そんな愛衣の推し、ブレイク中の年下イケメン俳優・氷室旬を演じる八木勇征さんの印象は？
「最初は、皆さんがおっしゃっているように、人に甘えるのが上手な“ビッグベイビー”という感じでした(笑)。でも、一緒に現場を作っていく中で、その印象は変わりました。私が言葉足らずな時は、そっとサポートするような発言をしてくださって、すごく助けられています。お互い支え合いながら、撮影も楽しく乗り切れています」
――-前作の“推し”2.5次元俳優・桐生斗真（片寄涼太）との違いは？
「桐生斗真は“爽やかでキラキラした推し”でしたが、今回の氷室旬は、ファンが“どんな風に自分のことを好きでいてくれるか”を理解しているタイプの推し。だから、ウインクや決め顔を乱発するんです(笑)。推しのメンバーカラーも、前回は黄色、今回は水色で、メンバーカラーによってファンの方の印象も違うイメージがあるので、その辺りを参考にしながら演じています。今回は何か仕掛けてきてニヤリとするイタズラっ子的な面がある推しなので、“私も負けていないぞ”という顔でいるようにしています(笑)。
八木さんの“見ちゃってもいいんですか!?”みたいなシーンがたくさん出てくるので、現場のみんなで『フゥ〜！』とか『よっ！』とか声に出しながら撮影しています(笑)。“フルスロットル”だけあって、キュンキュン度はかなりパワーアップしていると思いますので、ぜひ楽しんでください」
今夜放送、ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」（毎週水曜深夜24時30分）第1話は？
第1話
アパレル商社・TAKASHIROの社長秘書として働く南愛衣(鈴木愛理)の推しは、ブレイク中のイケメン俳優、氷室旬（八木勇征）。仕事と推し活に生きがいを感じながら、楽しく潤った毎日を送っていた。ある日、社長の高代慶太郎(加藤茶)が突然倒れ、緊急入院してしまう。その後、旬が舞台を降板するというニュースも入ってきて…！絶望する愛衣の前に、顔を隠した不審者が現れる！その正体はなんと…！
前作「推しが上司になりまして」（主演：鈴木愛理＆共演：片寄涼太）を「TVer」、「ネットもテレ東」で今だけ無料配信中！第2弾スタート前に、こちらもチェック！
【プロフィール】
鈴木愛理（すずき・あいり）
1994年4月12日生まれ。千葉県出身。歌手・俳優・モデル。8歳でハロー！プロジェクトのオーディションに合格し、アイドルグループ℃-ute、Buono!として活躍。2017年のハロプロ卒業後はソロアーティストとして活躍。俳優としては、ドラマ「Iターン」（テレ東）、「ある日、下北沢で」（TOKYO MX）、「ミス・ターゲット」（ABC／テレビ朝日系）などに出演。
X：@airimania
Instagram：@airisuzuki_official_uf
YouTube
ヘアメイク：榊原みさと
スタイリスト：森宗大輔
（取材・文／高瀬純）