英語で会話を楽しむ中学生と外国人留学生たち。



この「善光寺ウォーク」は市立長野中学校に通う1年生70人が生きた英語を学ぼうと企画されたもので、ネバ―ルやフィリピンなどから来日し、市内の専門学校で日本語を学ぶ留学生およそ「40人」と交流しました。





班に分かれて向かったのは、善光寺です。到着すると、英語での説明も…。生徒「ルックアットザサイン…善光寺の看板」「キャンユーシーthe 5pigeons?「何が？」「あそこに5pigeonsがいる」とっさに出る日本語もご愛敬。そして信州の郷土食と言えば…「マイフェイバリットフレイバーイズ野沢菜」短い時間でもしっかり交流を深められたようです。ネパールから「私たちも日本にきたときは日本語全然分からなかった。毎日３時間勉強したらこのくらいしゃべれるようになりました」中学生「善光寺とかで外国人に話しかけられても大丈夫な感じでガイドができたらいいなと思います」