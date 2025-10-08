東京都教育委員会は８日、女子児童・生徒への不同意わいせつ罪や女性宅への住居侵入罪でそれぞれ有罪判決の確定した男性教諭４人が、地方公務員法に基づき失職したと発表した。

都教委によると、区立小の主幹教諭（５２）は２０２４年１〜２月、児童４人に教室などで自身の唇をなめさせたり体を触ったりしたとして、同１０月に４件の不同意わいせつ罪で懲役３年６月の実刑判決を東京地裁で受けた。保護者が警察署に相談して発覚した。

多摩地域の小学校主幹教諭（４６）は同１月、都内の駐車場に止めた自動車内で、勤務先の小学校を卒業した生徒の体を触るなどしたとして、２５年６月に同罪で懲役２年、執行猶予４年の有罪判決を受けた。同地域の中学教諭（３５）は２３年８月、生徒の体を触るなどしたとして、２５年６月に同罪で懲役２年、執行猶予３年の有罪判決を受けた。判決はいずれも確定。都教委は「被害児童・生徒の人権に配慮する」として、元教諭らの氏名を公表していない。

また、区立小に勤務していた元教諭（２７）は２４年２月〜２５年２月、女性２人の住居にのぞき目的で計５回の侵入を繰り返したとして、同５月に住居侵入罪で懲役１年６月、執行猶予３年の有罪判決を東京簡裁で受けた。

都教委はこのほか、スーパーなどで窃盗を繰り返した小学校の女性主任教諭（６０）の懲戒免職と、教職員の停職１件、減給３件、戒告１件を発表した。