くるりが、4カ月連続リリースの第2弾「Regulus」を10月10日に配信リリースする。

（関連：くるりの本質はシングル表題曲以外に宿る 演奏バリエーションでも楽しませたFC限定公演）

本楽曲は、胸が高鳴るドラムと澄んだギターに、フレンチホルンとバスーンが重なり、ふくよかで透明感のあるハーモニーを奏でている。Homecomingsの畳野彩加をゲストボーカルに迎え、盟友 あらきゆうこ（Dr/Per）や初参加の高島翔大（Bassoon）、「潮風のアリア」にも参加した米崎星奈（French horn）も加わり、挑戦する勇気や、まだ消えていない夢を後押ししてくれる、秋から冬に寄り添う一曲に仕上がっている。

また、10月11日、12日に行われる『京都音楽博覧会2025』でのくるりのバンドメンバーも発表。今回は『ホールツアー2025 Quruli Voyage ～くるりと弦楽四重奏～』にも参加したサポートメンバーの石若駿、松本大樹、野崎泰弘、カルテットチームの須原杏、奈須田弦、秀岡悠汰、佐藤響に加え、畳野彩加と山田周が参加。さらに、直近のくるりのライブサポートにも加わっているsenoo rickyが参加し、石若と共に、2人のドラマーによる特別編成で登場する。

（文＝リアルサウンド編集部）