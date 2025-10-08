◆みやざきフェニックス・リーグ 楽天1―6ソフトバンク（8日、日向）

ソフトバンクの山川穂高内野手（33）が宮崎での調整をスタートさせた。「3番指名打者」で出場し、4打数1安打1打点。15日からのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージに向けて「こういう日を残り4試合やって（CS）初戦からしっかりいけるように」と意気込んだ。

初回、無死一塁の第1打席で3ボールからの4球目を思い切り引っ張った。打球は高々と上がり、あと少しで柵越えとなる大飛球に。左翼フェンス手前で左飛に打ち取られたが「バットの先だけど、ああいうアウトのなり方をしていれば、ホームランとかヒットになる内容も良くなってくる」とうなずいた。2死二塁の第3打席では右前適時も放つなど、初日から結果を残した。

試合でしか感じられない雰囲気を味わいにきた。5日のロッテ戦（ZOZOマリン）でレギュラーシーズン143試合が終了し、15日のCS初戦まで9日間が空く。チームは基本的に本拠地のみずほペイペイドームで練習を行うが、山川は昨年同様、宮崎での調整を選んだ。

「試合をするモードに入るのが大事なので。試合前のそわそわ感。ああいうのは試合じゃないとない」。試合前の練習や試合に向けてサポーターを巻く時間…。練習だけでは得られない感覚を実戦でもう一度、身にしみこませる。

「ちょっと疲れたぐらいでCSに行きたい。万全でいくと体がふわふわしちゃってあまりいい印象がない。ちょっと体が重いなぐらいで試合する方が僕はいい気がする」。CS直前の13日までみっちりと宮崎で調整する予定だ。

昨季のCSファイナルステージは12打数6安打3本塁打6打点と大暴れし、MVPに輝いた。「CSは誰が打つか分からない。勝つ時ってそういう人が出てくる。それが僕になれば最高ですけど」。10月でも真夏日になる太陽の下で、臨戦態勢を作る。（大橋昂平）