MV初出演は、大好きなバンド・スピッツの新曲

女優の黒木華(35)がインスタグラムを更新。以前から大ファンだったバンドのMVに出演を報告し話題を集めている。

「初めてMVというものに出演させていただきました」「しかも、昔から好きなスピッツさんです。撮影中は緊張してあまり近づくことができませんでしたが、最後、とても優しく話しかけてくださり、幸せでした」と綴って、ロックバンド・スピッツの新曲「灯を護る」のミュージックビデオに出演したこと報告。

夕暮れの遊園地をバックに、衣装を着てスピッツのメンバーと一緒に撮った写真とともに「とても嬉しい。是非、聞いてくださいませ」とメッセージを送っている。

この投稿にSNSでは「スピッツのMVに黒木華が出てるのうれしい」「やば…」「歌詞読めば読むほどスパイファミリーじゃん！」「似てるなぁって思ってたら黒木華さん本人でびっくり」「くたくたになって帰ってきて見たMVは沁みたぁ」「遊園地とスピッツの親和性が高すぎる…」「素敵です」など反響が寄せられている。 スピッツの47枚目となるシングル「灯を護る」は、4日から始まったアニメ「SPY×FAMILY Season 3」(テレビ東京)のオープニング主題歌に起用された。