ナシを害虫から守るための防蛾灯が照らす光景を新たな観光スポットにしようと、世羅町でモニターツアーが開かれました。



■参加者

「2個あります」



世羅町の魅力を知ってもらおうと企画されたモニターツアーには、台湾の旅行会社の社員などが招待されました。

まずは約40ヘクタールの畑で特産のナシ狩りを楽しみました。





■台湾の旅行会社社員「水分がすごい多くて甘くておいしい」■記者「台湾のナシと比べていかがですか？」■台湾の旅行会社社員「こっちの方が新鮮でおいしい」そして。■点灯式「つづいてはお待ちかねの点灯式ですスタート」日暮れとともに1600本の防蛾灯が点灯しました。防蛾灯は、ナシの果汁を吸う害虫が鮮やかな黄色い光やその波長を嫌う習性を利用したものです。その幻想的な光景は、「広島県の灯り景観87選」にも選ばれています。■参加者「点灯の瞬間は鳥肌がたちました」防蛾灯の点灯はナシの栽培期間の6月から10月までですが、世羅町は今後年間を通して点灯することで、観光客を増やしたいとしています。【2025年10月8日 放送】