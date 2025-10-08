プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）と弟で前WBA世界バンタム級王者・拓真（29＝同）ら大橋ジム勢が神奈川県小田原市で、6日から2泊3日の走り込み合宿を行ったことを8日、所属ジムの大橋秀行会長（60）が明かした。

井上兄弟にとっては約3年振りの野外合宿。兄・尚弥は9月14日に名古屋・IGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）に大差判定勝ちして以降、本格的な練習再開となる。次戦は12月27日にサウジアラビアでWBC同級1位アラン・ピカソ（24＝メキシコ）との防衛戦が控えており、この日自身のSNSで「3日間の合同走り込み合宿終了のお知らせです 練習再開がこの合宿になり全身がボロボロになりながらも頑張りました。。。みなさんありがとうございました！」と報告した。

弟の拓真は11月24日にトヨタアリーナ東京でWBC世界バンタム級王座決定戦で同級1位の那須川天心（27＝帝拳）と激突する。拓真も自身のSNSで「3日間の走り込み合宿無事終了 これからスパーリングで仕上げていくよ 絶対勝つ」と炎の絵文字を添えて投稿。兄・尚弥は「拓真氏はレベアップした模様です。ここから試合に向けて更にギアを上げてのトレーニングが楽しみです！期待大！」と期待を寄せた。

合宿には同門の日本ライト級王者の今永虎雅（26）、日本ライトフライ級3位の磯金龍（25）、日本フライ級15位の田中将吾（23）も同行。さらには井上兄弟の父・真吾トレーナー、八重樫東トレーナー、鈴木康弘トレーナーも帯同し、所属ジムの大橋会長は「これからはジムでスパーリングの主体の練習に入ります」と報告した。