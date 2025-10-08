歌手の木村カエラさんが主題歌「君の傘」を担当した『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』舞台挨拶付きおひろめ試写会にナレーターを務めた20th Centuryの井ノ原快彦さんと女優の本上まなみさんと登壇しました。

【写真を見る】【 木村カエラ 】 本上まなみと20年ぶりの再会に歓喜 夫・永山瑛太も含めた3人のエピソードを明かす





第４弾となる『映画 すみっコぐらし 空の王国と二人のコ』は、雲の上にある空の王国が舞台。

雨続きのすみっコたちの町に、空の王国から「おうじ」がやってきて、新たな物語が始まるというストーリー。シリーズ史上もっとも「あげあげ」な冒険が描かれています。





赤のタータンチェックのセットアップで登場した木村さんは、“かわいいですね。舞台挨拶でこんなにたくさんの子どもがいるのは初めて！かわいいぬいぐるみも沢山でとても癒されました”と、客席を埋めた子どもたちの姿ににっこりとした笑顔を見せていました。

もともと、すみっコぐらしが大好きという木村さんは、今回のオファーを受けた際はうれしくて、自宅に散らばっていたすみっコグッズを掻き集めて喜んだそうで、この日も年季の入った「えびふらいのしっぽ」のキーホルダーを身に着けていました。









歌に込めた思いについて木村さんは“映画を見てすみっコたちが冒険をして感じたこと、助けられたこと、近くにいる人が本当に宝物って思わせてくれることを歌詞に落とし込みました”と明かすと、井ノ原さんは“みんなもそうだと思うけど、自分のために作ってくれた曲なんじゃないかと思ってしまって。本当、僕のためにありがとう”と曲の出来栄えを讃えていました。







また映画にちなみ、最近最も「あげあげ」な出来事を聞かれると、井ノ原さんは“今しかない！皆さんに囲まれた今が一番幸せ！”と答え、本上さんも“私もきょうなんです”と答え、その理由について“なんでかと言うと、木村カエラさんに20年ぶりにお会いできた日なんです”とデビュー当時に共演して以来の再会を喜びました。これに木村さんも“私も本当に楽しみで、本上さんのことを来る前に調べちゃいました（笑）。今の本上さんを知っておきたいと思って”と大喜びしました。





さらに木村さんは“夫の瑛太くんが、15年くらい前に本上さんと一緒に撮影していた、その時に本上さんが選んでくれたガラスの爪ヤスリをお土産で持って帰ってきてくれたんです。それを今でも使っています”と、ほっこりエピソードを明かし会場を和ませていました。







【担当：芸能情報ステーション】