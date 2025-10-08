東京・新宿に新作限定のラーメンが大集合！トレンドの「昆布水つけ麺」には大行列ができていました！

ラーメン界の人気イベント「大つけ麺博」！期間中は入れ替え制で、全国から116店舗が集結！

50代

「今回、全員新作なんですよ。『今まで出したことないラーメンを出す』というのがテーマなので、各店舗、気合い入っていると思います」

そう！今回のテーマは「秋の新作」なんです。

「ホタテまるごとのラーメン、どうぞ楽しんでください」

ホタテの貝柱をペースト状にしたスープとかための細麺が合わさった一品。つけだれはしいたけ、トリュフなどが入った新感覚の「油卵汁」です。

次々と売れていくのは、つけ麺の名店「大勝軒」の系列店の新作「金目鯛の濃厚つけ麺」です！

一方、こちらの大行列の店は…

30代

「極上鶏と煮干しの昆布水つけ麺。いま昆布水がアツいですね」

つけ麺界のトレンド！昆布水つけ麺です。昆布からでた出汁と「とろみ」が麺と絡んで、つけだれと合わせると旨味がマックスに！！

30代

「見た目もおしゃれだし、なんかもうラーメンという域を超えてきているのかな」

イベントは11月24日までです。