新作ラーメン大集合！「大つけ麺博」トレンドの「昆布水」「金目鯛」「油卵汁」に大行列
東京・新宿に新作限定のラーメンが大集合！トレンドの「昆布水つけ麺」には大行列ができていました！
ラーメン界の人気イベント「大つけ麺博」！期間中は入れ替え制で、全国から116店舗が集結！
50代
「今回、全員新作なんですよ。『今まで出したことないラーメンを出す』というのがテーマなので、各店舗、気合い入っていると思います」
そう！今回のテーマは「秋の新作」なんです。
「ホタテまるごとのラーメン、どうぞ楽しんでください」
ホタテの貝柱をペースト状にしたスープとかための細麺が合わさった一品。つけだれはしいたけ、トリュフなどが入った新感覚の「油卵汁」です。
次々と売れていくのは、つけ麺の名店「大勝軒」の系列店の新作「金目鯛の濃厚つけ麺」です！
一方、こちらの大行列の店は…
30代
「極上鶏と煮干しの昆布水つけ麺。いま昆布水がアツいですね」
つけ麺界のトレンド！昆布水つけ麺です。昆布からでた出汁と「とろみ」が麺と絡んで、つけだれと合わせると旨味がマックスに！！
30代
「見た目もおしゃれだし、なんかもうラーメンという域を超えてきているのかな」
イベントは11月24日までです。