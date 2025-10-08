“55号”“OPSリーグ1位”大谷翔平が5年連続ノミネート 最も優れた打者に贈られるハンク・アーロン賞 フィリーズからはシュワバーやターナーも
MLBは最も優れた打者におくられるハンク・アーロン賞の2025シーズンノミネート選手を発表。ドジャースの大谷翔平選手が5年連続でノミネートされました。
大谷選手は今季レギュラーシーズンでは、キャリアハイとなる55本の本塁打、OPSではナ・リーグトップの1.014を記録するなど大活躍。ドジャースの公式Xでは「翔平選手、ドジャースから2025年ハンク・アーロン賞の候補者に選ばれたことを祝福します！」とノミネートされたことを祝福しました。
今回ノミネートされた選手は、大谷選手を含めて20名。ア・リーグからは、今季60本の本塁打を放ったカル・ローリー選手や、ア・リーグで首位打者のアーロン・ジャッジ選手など。ナ・リーグではドジャースとディビジョンシリーズを戦うライバル、フィリーズのカイル・シュワバー選手やトレイ・ターナー選手、今季97勝を挙げたブリュワーズのクリスチャン・イェリッチ選手らがノミネートされています。
▽ノミネートされた選手は以下の通り
【アメリカン・リーグ】
バイロン・バクストン(ツインズ)
ジュニア・カミネロ(レイズ)
ライリー・グリーン(タイガース)
ブラディミール・ゲレーロJr.(ブルージェイズ)
アーロン・ジャッジ(ヤンキース)
ニック・カーツ(アスレチックス)
カル・ローリー(マリナーズ)
ホセ・ラミレス(ガーディアンズ)
ジョージ・スプリンガー(ブルージェイズ)
ボビー・ウィットJr.(ロイヤルズ)
ピート・アロンソ(メッツ)
コービン・キャロル(ダイヤモンドバックス)
大谷翔平(ドジャース)
ヘラルド・ぺルドモ(ダイヤモンドバックス)
カイル・シュワバー(フィリーズ)
フアン・ソト(メッツ)
フェルナンド・タティスJr.(パドレス)
カイル・タッカー(カブス)
トレイ・ターナー(フィリーズ)
クリスチャン・イェリッチ(ブリュワーズ)