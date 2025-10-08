MLBは最も優れた打者におくられるハンク・アーロン賞の2025シーズンノミネート選手を発表。ドジャースの大谷翔平選手が5年連続でノミネートされました。

大谷選手は今季レギュラーシーズンでは、キャリアハイとなる55本の本塁打、OPSではナ・リーグトップの1.014を記録するなど大活躍。ドジャースの公式Xでは「翔平選手、ドジャースから2025年ハンク・アーロン賞の候補者に選ばれたことを祝福します！」とノミネートされたことを祝福しました。

今回ノミネートされた選手は、大谷選手を含めて20名。ア・リーグからは、今季60本の本塁打を放ったカル・ローリー選手や、ア・リーグで首位打者のアーロン・ジャッジ選手など。ナ・リーグではドジャースとディビジョンシリーズを戦うライバル、フィリーズのカイル・シュワバー選手やトレイ・ターナー選手、今季97勝を挙げたブリュワーズのクリスチャン・イェリッチ選手らがノミネートされています。

▽ノミネートされた選手は以下の通り

【アメリカン・リーグ】

バイロン・バクストン(ツインズ)

ジュニア・カミネロ(レイズ)

ライリー・グリーン(タイガース)

ブラディミール・ゲレーロJr.(ブルージェイズ)

アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

ニック・カーツ(アスレチックス)

カル・ローリー(マリナーズ)

ホセ・ラミレス(ガーディアンズ)

ジョージ・スプリンガー(ブルージェイズ)

ボビー・ウィットJr.(ロイヤルズ)

【ナショナル・リーグ】ピート・アロンソ(メッツ)コービン・キャロル(ダイヤモンドバックス)大谷翔平(ドジャース)ヘラルド・ぺルドモ(ダイヤモンドバックス)カイル・シュワバー(フィリーズ)フアン・ソト(メッツ)フェルナンド・タティスJr.(パドレス)カイル・タッカー(カブス)トレイ・ターナー(フィリーズ)クリスチャン・イェリッチ(ブリュワーズ)