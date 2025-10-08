サッカー日本代表ＭＦ久保建英（２４＝レアル・ソシエダード）が８日、先月の米国遠征で負傷した左足首の状態を明かした。

この日、森保ジャパンは国際親善試合パラグアイ戦（１０日、パナスタ）とブラジル戦（１４日、味スタ）に向けて千葉市内で全体練習を行い、冒頭１５分が公開された。

別メニュー調整となった久保は、足首の状態について言及。「痛くなかったら練習しているので」と本音を漏らしつつ「やれるから帰ってきているので。あとは日々のコンディションという感じ」と説明した。

米国遠征後、所属クラブに戻ってからリーグ戦には出場していた。「良くも悪くも、結局やっちゃうのが僕なので。それをどうにか抑えつつ、万全のコンディションでやるのもプロだし、（ファンには）お金を払ってプレーを見に来てもらっているので。プロの日本代表のプレーを見せられるように、回復することがまずは大事だと思う」と語った。

その上で「ブラジル戦に照準？ どうなるのかわからないけど、一刻も早く回復して僕本来のプレーを見せることが、お客さんにとっても、自分にとっても、チームにとっても助けになると思う」と力説した。