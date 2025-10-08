鹿児島市の住吉町15番街区を整備する事業予定者について、鹿児島県はきょう8日、鹿児島サンロイヤルホテルを運営する鹿児島国際観光に決めたと発表しました。

（記者）「ここに9階建てのホテルができます」

県は、県有地である鹿児島市の住吉町15番街区を「交流・観光拠点エリア」と位置づけていて、MICEやバンケット、ホテルなどに活用する方針です。

県が土地の利活用を希望する事業者を公募したところ、老朽化による移転・建て替えをめざす、鹿児島サンロイヤルホテルを運営する鹿児島国際観光1社が応募。

地上9階建てで、281の客室や会議室、大宴会場が備わるホテルなどを提案した鹿児島国際観光について、先月、評価委員会が最優秀提案者に選定していました。

評価委員会からは、「提案内容の具体性をより高める必要がある」と指摘を受けたほか、9月議会では応募が1社だったことに対し、「利益が十分に上げられるか」と不安の声も出ましたが、県はきょう8日、鹿児島国際観光を整備事業予定者に決めたと発表しました。

県PR観光課は、「『交流・観光拠点エリア』実現に結びつくより優れた内容になるよう、事業予定者との協議に臨んでいきたい」としています。

住吉町15番街区にホテルができることについて、街の人は？

（近くの店の人）「すごくうれしい。ここの人通りも多くなるし、お店も増えてくれたら。すごく期待しています。ドルフィンポート（の整備）も決まったら、もっとうれしい」

（近くの店の人）「ホテルが建つと桜島の景観に少しマイナス。それは残念。お客が集まるという意味では協力したい」

一方、サンロイヤルホテルが与次郎からなくなることについては？

（60代）「何もかもあっち（中心市街地）なので、こっちにはホテルがあったほうがいい」

（10代）「見慣れた風景がなくなるのは寂しいが、新しくなったところにも行ってみたい。（ホテル跡地は）ショッピングモールになれば楽しくなりそう」

（30代）「遊園地がない、鹿児島には。もともとジャングルパーク（遊園地）があったので、（跡地に）遊園地があってもいい」

決定を受けて、鹿児島サンロイヤルホテルを運営する鹿児島国際観光がコメントを発表しました。

「知事より事業予定者に決定したとの連絡があり、従業員一同大変喜んでいる。

県が所有する公有地を長期に渡って借りる案件で、安定的な持続可能性を図ることを基本的な考え方として提案した。

公共性、公益性を優先することを念頭に、これからの鹿児島の観光、スポーツ、文化等の振興に努めていく」とコメントしています。

住吉町15番街区にできるのはどんなホテル？

鹿児島市の住吉町15番街区にはどんなホテルができる予定でしょうか？鹿児島国際観光の提案書から見ていきます。

（1）桜島を望む住吉町15番街区。魚類市場の陸側に、地上9階建てのホテルが計画されています。

（2）客室数は281で、会議室やバンケットホールと呼ばれる大宴会場が整備され、「海の屋台村」なども計画されています。

（3）ホテル内部のイメージです。レストランからは桜島の景観も楽しめそうです。

（4）6つのタイプの客室が計画されていて、国籍や性別などに関わらず全ての人が快適に過ごせるような「ユニバーサルデザインルーム」やスイートルーム。さらに桜島を望む展望大浴場も予定されているということです。

2031年4月の供用開始を予定しているということです。

鹿児島商工会議所の岩崎芳太郎会頭のコメントです。

「（施設がないと）コンベンションをいっぱい呼んでこられないということで、やっと実現したので本当にとりあえずよかった。

ウォーターフロントをどう使うかは、スポーツコンベンションの話とか進みつつある中で、（国際会議などを開く）MICE施設がそこにくるということで、逆に残りの土地や全体をどう使うかの議論が、きょうをきっかけで進めばいいなと思っている」

一方、鹿児島市は、サッカースタジアムを「まちなか」に整備するため候補地を選定していて、下鶴市長はサンロイヤルホテルの跡地について「まちなかにあたる」という認識です。

8日の決定を受け、下鶴市長は「県が建設を予定しているスポーツ・コンベンションセンターとの連携により、合宿やキャンプ誘致につながり、鹿児島市の稼ぐ観光に寄与するものと考える」とコメント。

サンロイヤルホテルの跡地利用については触れませんでした。

住吉町15番街区 今後のスケジュールは？

今後のスケジュールです。鹿児島県は今月中をめどに、鹿児島国際観光と今後の契約のスケジュールを決める基本協定を結びます。

11月以降には、鹿児島国際観光と今後、協議しながら作成する基本計画協定を締結。定期借地権についての予約契約も締結します。

この時点で、鹿児島国際観光は、「事業予定者」から正式な「事業者」になります。

鹿児島国際観光の提案では、土地の貸付料は1か月に551万円。事業期間は、2028年からの55年間を想定しています。

新たなホテルの供用開始は、6年後の2031年4月1日です。

