出水市の上場高原ではいま、を迎えています。

出水市の上場高原でおよそ25万本のコスモスがいま見ごろを迎えています。

きょう10月8日は二十四節気の一つ「寒露」。冷たい露が草木に降りるころとされていますが、8日の最低気温は錦江町で20.5度、霧島市で20.8度、鹿児島市で25.5度と平年より5度ほど高く8月下旬から9月上旬並みの暖かさとなりました。

標高500メートルにある上場高原のコスモスは地元の人たちが7月に苗を植え、今度の3連休が見頃となるよう手入れを続けてきました。

（鹿児島市から）

「入っていきたいくらいきれい。写真撮ってSNSにアップする」

「満開で見ごろ、写真も撮れてとてもよかった」

上場高原のコスモスは今月中旬まで楽しめそうです。

県内各地のコスモスの開花状況をまとめました。

ご紹介した出水市の上場高原は満開で、見頃は今月中旬までです。鹿児島市の都市農業センターは咲き始め、今月中旬から見頃になりそうです。

慈眼寺公園も咲き始めていて見頃は来月上旬です。志布志市のコスモスロードは先月下旬に種まきをしたばかりで来月上旬に開花し、来月中旬に見頃を迎えそうです。

鹿屋市の霧島ヶ丘公園は開花は来月上旬で、見頃は来月中旬の見込みです。

・