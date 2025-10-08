暖かい“寒露”25万本のコスモスが満開 3連休が見ごろ 出水市上場高原・鹿児島
出水市の上場高原ではいま、を迎えています。
出水市の上場高原でおよそ25万本のコスモスがいま見ごろを迎えています。
きょう10月8日は二十四節気の一つ「寒露」。冷たい露が草木に降りるころとされていますが、8日の最低気温は錦江町で20.5度、霧島市で20.8度、鹿児島市で25.5度と平年より5度ほど高く8月下旬から9月上旬並みの暖かさとなりました。
標高500メートルにある上場高原のコスモスは地元の人たちが7月に苗を植え、今度の3連休が見頃となるよう手入れを続けてきました。
（鹿児島市から）「入っていきたいくらいきれい。写真撮ってSNSにアップする」
「満開で見ごろ、写真も撮れてとてもよかった」
上場高原のコスモスは今月中旬まで楽しめそうです。
県内各地のコスモスの開花状況をまとめました。
ご紹介した出水市の上場高原は満開で、見頃は今月中旬までです。鹿児島市の都市農業センターは咲き始め、今月中旬から見頃になりそうです。
慈眼寺公園も咲き始めていて見頃は来月上旬です。志布志市のコスモスロードは先月下旬に種まきをしたばかりで来月上旬に開花し、来月中旬に見頃を迎えそうです。
鹿屋市の霧島ヶ丘公園は開花は来月上旬で、見頃は来月中旬の見込みです。
