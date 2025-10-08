MBCでは毎年地域の発展に貢献し、今後の活躍が期待される人たちにMBC賞を贈っています。受賞団体紹介2回目は今年創部90周年を迎えた鹿児島信用金庫吹奏楽部です。

鹿児島市で練習に励んでいるのは鹿児島信用金庫の吹奏楽部です。練習は週に1回でメンバーは10代から50代までのおよそ30人。多くが吹奏楽経験者で、今年度は2人が入部しました。

（新入職員・18）「楽しいです。地域のお祭りとかに参加して（高校の時と）違う空気感というか、いろんな雰囲気を感じられる」

（新入職員・22）「楽器を続けられる就職先を高校の時から探しておこうと思って、調べて知った」

Q.夢も叶った？

「そうです」

民間企業の吹奏楽部→県内唯一

創部は1935年。鹿児島信用金庫の前身、鹿児島信用購買利用組合が職員同士の親睦と、職場の活性化につなげようとつくられました。

活動は戦時中も続けられ、音楽の力で多くの人たちを支えてきました。民間企業で吹奏楽部をつくり活動しているのは県内で唯一です。

指揮者の海邉浩司さんは加世田支店と知覧支店の支店長。吹奏楽部の練習は単身赴任先の南さつま市から通っています。

（鹿児島信用金庫吹奏楽部・指揮者 海邉浩司さん）「月から金曜まで仕事で、土日は部活、学校とかにもみんなで指導になる指導に行ったりとか、みんなでするので、土日は音楽、月金は仕事の繰り返しです」

「1日を200%で動いている感じ」

終戦から4年後の1949年から始まった「おはら祭」では1回目から音楽パレードに参加してきたほか、地域の祭りや学校なども含め年間20回ほど演奏活動を行っています。

1975年からは、入場料を全額寄付する「チャリティー演奏会」を開いていて、これまでに2700万円以上を県社会福祉協議会などに寄付しています。

永年の社会貢献活動が認められさまざまな表彰も受けてきた吹奏楽部。これまでの活動に加えて力を入れているのが子どもたちへの指導や合同演奏です。

多くの人たちと演奏する楽しさを…

この日、一緒に練習したのは鹿児島商業高校の音楽部です。学校の同窓会に向けて初めての合同演奏。

はじめは緊張していましたが、音を合わせていくにつれ楽しそうな表情を見せていました。

（2年生）「楽しかったです。（指導も）分かりやすくてすごかった」

（2年生）「いつもより（人数が）多いので、音の迫力とかが違った。鹿児島信用金庫の方々みたいに、楽しく、上手になっていけたら」

鹿児島信用金庫吹奏楽部は12月20日に創部90周年記念のチャリティー演奏会を開きます。

大きなホールで多くの人たちと演奏する楽しさを知ってほしいと、今年は、県内の小学校から大学まで26校、およそ300人と合同演奏も予定しています。

（鹿児島信用金庫吹奏楽部・指揮者 海邉浩司さん）

「人の前で演奏する機会が少ない子どもたちも多いと思うので、演奏が終わった後に拍手をもらって、楽しかったなと思ってもらえれば」

「90年、100年、110年と。全国の職場の部活が無くなっていく中で一番歴史がある楽団が残っているのが、鹿児島、日本の一番南だということを何十年後かに言われればいいなと思っています」

県内唯一の企業吹奏楽部の音楽を通じた地域貢献はこれからも続きます。

