「個性があって調和していて飲み飽きない」 五島つばき蒸溜所のマスターブレンダー・鬼頭英明さんが考える“いいウイスキー”の条件

クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」。食や料理に熱い思いを持ち活躍するゲストを迎え、さまざまな話を語ります。クックパッド初代編集長の小竹貴子がパーソナリティを務めます。第44回目・45回目のゲストは、五島つばき蒸溜所のマスターブレンダー・鬼頭英明さんです。

“天才ブレンダー”は偶然から誕生した!?

小竹：今日は弊社・クックパッドのウイスキー好きのスタッフ・tasoもご一緒させていただいています。





taso：レシピ事業部でエンジニアをやっているtasoと申します。普段からウイスキー好きを公言していたおかげでこういう場に呼んでいただき、すごくうれしいです。よろしくお願いします。

鬼頭さん（以下、敬称略）：よろしくお願いします。普段のアピールは大事ですね。

小竹：では、鬼頭さんのプロフィールをご紹介します。1964年、名古屋のご出身。大学院修了後、32年間、キリンビールでウイスキーのブレンド及び原酒開発を中心に、リキュール、スピリッツ、焼酎、ワインなど数々のヒット商品を開発。2022年、キリン時代の同僚3人、自称「おじさん3人組」で長崎県五島列島の福江島に移住されました。クラフトジン専用の五島つばき蒸溜所を北部の集落・半泊に立ち上げ、風景のアロマを表現したジン「ゴトジン」を製造販売。鬼頭さんはジンのレシピ開発から、その他製造全般を行っています。

鬼頭：ありがとうございます。

小竹：自称「おじさん3人組」は、どなたが考えたのですか？

鬼頭：私たちはそれを売りにするつもりは全くなかったのですが、メディアの方が取材の際に、「おじさん3人というのが面白い」と取り上げてくださって、自然にそうなっていった感じです。定年に近い年齢のおじさんが今までの経験を生かしながら新しいことを始めるのは、今の時代にも合っている気がしますね。

小竹：ディスティラーとブレンダーについて教えてください。

鬼頭：ディスティラーとブレンダーは全く違う仕事というか、ブレンダーの中にディスティラーも含まれるところがあって、ブレンダーはウイスキーの総合プロデューサーみたいな感じです。味や香りを作るためにどういう原酒がどれだけ必要なのかを計算して、長期的な製造計画を立てたり、味や香りを保つために管理したりなど、いろいろな役割が含まれています。

小竹：うんうん。

鬼頭：新しい香味やより良い香味を作るためには蒸溜もすごく重要なので、蒸留にも関わるという意味ではディスティラーでもある。なので、ディスティラーはブレンダーの仕事の中の一部みたいな感じです。

小竹：キリンにお勤めのときはブレンダーだったそうですが、どういう経緯でブレンダーになられたのですか？

鬼頭：偶然なんです。子どもの頃から香りや味には興味があって、何の香りでも気になって何でも味が気になる、いわばフェチみたいな感じでした。あと、大学の研究室では発酵や微生物を扱っていて、お酒も作っていましたし、実際に飲むのも香りを嗅ぐのもすごく好きでしたので、自然とお酒には学生時代からかなり深く関わっていたんです。

小竹：そうなのですね。

鬼頭：そんなときにたまたまキリンのOBに人材を募集していると言われて、普段からお酒も飲めるしいいかなって（笑）。一応ちゃんと試験も受けたのですが、おかしな試験だったんです。

小竹：どういうことですか？

鬼頭：いろいろなお酒が出てきて、このお酒と同じものをマッチングしなさいとか、四原味の薄い水が出てきて、どれが甘くてどれがしょっぱいかを当てなさいとか、ウイスキー特有のピート香というスモーキーフレーバーがあるのですが、それを強い順に5つ並べなさいとか。いきなりそれが試験でした。

小竹：経験はないですよね？

鬼頭：ないです。ただ、結果として一応できて、会社に入ってみたら、「ブレンダーを探していたんだ」って言われて（笑）。だから、入ったときからブレンダーのチームに配属していました。たまたま味や香りが好きで、うまいこと引っかかって入れたという形で、偶然がつながったような感じですね。

小竹：そもそもの体の作りなどが違うのですかね？

鬼頭：一緒ですよ。人の鼻や舌のセンサーは、たぶん個人差はあまりない。鼻や舌からの神経の刺激は電流です。香りや味が好きなら、脳が何なのかを一生懸命考えて解析して覚えようとする。そういう思考回路があるかないかだけの違いなんです。香りと味に興味を持って、いつも嗅いだり味を見たりする癖をつければ、誰でも経験が積み重なって表現や識別ができるようになっていくと思います。

小竹：五島つばき蒸溜所の代表の門田クニヒコさんは鬼頭さんのことを“天才ブレンダー”とおっしゃっていますが、ブレンダーとして自分のどんなところが優れていると思いますか？





鬼頭：自分で言うのはおこがましいですが、どういう香りや味の要素でできているのかということをいつも考えています。そうすると、こういうものを作りたいというときに、どういうものを組み合わせていけばいいのかというのが逆算できるんです。

小竹：なるほど。

鬼頭：あと、飲んだり食べたりした方においしいと感じていただくとか、商品コンセプトをしっかり感じていただくこともとても重要なので、そういうことを客観的に考えられるのが大きいかなと思います。

小竹：そこにいくにはたくさんの香りの経験が必要なのですか？

鬼頭：絶対に必要です。蓄積が重要だと思いますね。毎日ご飯を食べるときに感じているだけでも積み重ねになる。経験はAIと一緒でディープラーニングです。たくさん記憶の中に入れていくとだんだんまとまりができていく。食べ物や香りはそういうことが多いですね。

“いいウイスキー”の条件とは…

小竹：鬼頭さんが考える“いいウイスキー”とは？

鬼頭：一言で言うと、飲んで気持ちいいウイスキー。それに尽きるのですが、ただ、嗜好性がすごく高い飲み物ですし、人によって好みは千差万別なので、そこが難しいところです。個性がないと存在価値がないので、「個性があって調和していて飲み飽きない」というのが私の考える一番いいウイスキーですね。

小竹：「個性的」というのは、誰かにとっての個性的みたいに考えながら作るのですか？

鬼頭：ウイスキーは嗜好度が高いので、誰かというより自分たち発信なんです。「特に小規模蒸留所のブレンダーは俺たちのウイスキーはこういうウイスキーだ」というところからみなさん作っている。なので、多くのウイスキーメーカーは、誰かのためとはほぼほぼ考えていないと思います。マスを狙うというより、これを好きになってくれる方がお客さんみたいな考え方です。

小竹：日本のウイスキーは、世界からはどのように見られているのですか？

鬼頭：大きく見ると、日本のウイスキーは高品質でおいしいと見られています。ただ、その要因や流れを作ったのは、日本に昔からある大手メーカーです。そういう流れを見ながら、クラフトのウイスキー蒸留所がいっぱい立ち上がってきたので、全ての小規模なクラフト蒸溜所がおいしいジャパニーズウイスキーを作っていると見られているとは限らないですね。

小竹：世界で見たときに、ウイスキーの作り方やカルチャーなどはエリアによって違うのですか？

鬼頭：地域によってかなり違います。もともとウイスキーが産業として大きく根付いているのは、発祥のスコットランドとアイルランド、アメリカやカナダ、新大陸と日本という感じで、ほかのところはそんなに根付いていなかった。いわゆる5大ウイスキーと言われているのですが、そこが中心でしたね。

小竹：はいはい。

鬼頭：とはいえ、世界的に飲まれているウイスキーは、やはりスコッチウイスキーが中心。日本のウイスキーはスコッチウイスキーを踏襲して作っているので、スコッチウイスキーのような香味です。世界の方々は、日本のウイスキーはスコッチを元にしているけど、より品質が良くてより香味が良いというような評価ですね。

料理に合うウイスキーの選び方

taso：どういう料理にどういうウイスキーが合うかというのは、考え方などがあるのでしょうか？

鬼頭：ウイスキーは香りが強いので難しいです。ピート（スモーキー）フレーバーが強いものやエステルが強いものなど、そっちの香りが勝ってしまって食べ物と合わせにくい。逆に言うと、食べ物に合わせやすいのは香りのあまり強くないウイスキーです。だから、そんなに高くないスコッチや香味がマイルドな日本のウイスキーをハイボールにするとかがいいですね。

taso：今までが正解だったということですね（笑）。





鬼頭：お高いものは、それ単独で楽しむほうがおいしいです。せいぜいアテにするのは、ドライフルーツやチョコレート、濃い味の乾き物などです。味や香りの強いウイスキーは食べ物にはちょっと合わせにくいですね。

taso：なるほど。

鬼頭：キリンの『陸』というウイスキーは、ソーダ割りにすると食に合います。蒸留酒は、生臭い香り、ちょっと不快な香り、加熱した香りなどをマスキングしてくれる力がある。あと、タンニンが入っているので、脂っこいものの後味を切ってくれる。そういったところをうまく活用できるのは、グレーンウイスキー主体の『陸』やサントリーさんの『角』、ニッカさんの『ブラックニッカ クリアブレンド』など。香味の穏やかなものが料理には合うと思いますね。

昔とは変わりつつある“いいお酒”の定義

小竹：鬼頭さんがキリン時代に開発した商品の一例としては、『ボストンクラブ淡麗原酒』、『エバモア21年』、『富士山麓シングルモルト18年』、初代のキリンチューハイ『氷結』、『キリンフリー』、『杏露酒』シリーズなどがあります。たくさんお酒を作られてきていますが、最高傑作だと思うものはありますか？

鬼頭：自分なりに新規性が高くてよくできていると思うのは、『氷結』の早摘みシリーズです。チューハイはフルーティーで甘くて酸っぱいものを中心に作ってきていたのですが、甘くないけどちゃんと果実のおいしさとフレッシュさがあって、なおかつ料理に合わせやすいものを作りたいと思ったんです。

小竹：うんうん。

鬼頭：甘くしないと水っぽくなるので、水っぽくならないようにいろいろな工夫をしたのが『氷結』の早摘みレモン、グレープフルーツ、すだち＆かぼすの3種類です。すだち＆かぼすとグレープフルーツは、私の中では最高傑作だと思っています。鍋物と一緒に早摘みすだち＆かぼすを飲むと無限に飲めますね。

小竹：それはどういった研究をして作ったのですか？

鬼頭：すだち＆かぼすは土瓶蒸しにヒントを得ました。土瓶蒸は松茸などのいろいろな材料を入れて、最後に青柚子やすだちを絞る。青柚子やすだちなどの青い果実はアミノ酸が入っていてうま味があるんです。うま味を引き立てながら、柑橘感がつくというすだちやかぼすの良さを土瓶蒸しで感じて、これをチューハイにすれば絶対に料理に合うと思ったんです。

小竹：昔と今で“いいお酒”の定義は変わったと感じますか？

鬼頭：大きく見ると変わってきていますね。WHOもアルコールは百害あって一理なしと言っていて、若い人たちを中心にアルコール離れがすごく進んでいる。でも、ただ酔うために飲むのではなく、楽しむために飲むという方は逆に増えているんです。だから、値段が安くてアルコールがたくさん飲めるというものの需要はどんどん落ちていますが、より味わいが深いものは数的には増えてきていると感じますね。

小竹：今は個性があったり思いが詰まっていたりするお酒が評価を受けることが多いですよね。

鬼頭：確実にそういうものは増えてきています。でも、安く酔えるとか、暑いときに喉を潤すことができる飲み物とかももちろん必要だと思うんです。そういう意味では、市場がだんだん二分されてきているかもしれないですね。

小竹：そういう時代になってきて、鬼頭さんはどう感じられていますか？

鬼頭：アルコールは害だと世界的に言われてきているので、酔うために飲むものはどんどん減ってくると思うんです。そんな中で、お酒の機能は何かと考えると、右脳の幸せとか、気持ちの幸せとか、そういったものなのではないかと感じていますね。

小竹：それは鬼頭さんにとって、幸せな時代が来たという感じですか？

鬼頭：アルコールはもともと好きなので、どちらも幸せなのですが、ブレンダーとして開発者としては、よりお客さんに深く刺さって、お客さんに深く楽しんでいただけるものが作れる。今までの経験や培ったものを使って、よりそういったものを作れて、そういったものがちゃんとお客さんに届けられて、そういったものに共感していただけるお客さんが増えてきているというのはすごくうれしいですね。

（TEXT：山田周平）

ご視聴はこちらから





🎵Spotify



https://hubs.li/Q02qmsmm0



🎵Amazon Music



https://hubs.li/Q02qmslg0



🎵Apple Podcast



http://hubs.li/Q02qmztw0

【ゲスト】

第44回・第45回（9月19日・26日配信） 鬼頭英明さん



大学院修了後、32年間、酒類メーカーでウイスキーのブレンド及び原酒開発を中心にスピリッツ、リキュールなど洋酒全般、焼酎、ワインなどの中味開発に従事。数々のヒット商品の中味を開発（ボストンクラブ淡麗原酒、エバモア21年、富士山麓、杏露酒シリーズ、キリン氷結シリーズ、キリンフリー、キリンビターズなど）。 現在は仲間と設立した株式会社五島つばき蒸溜所にてジンの原酒開発、ブレンド(香味）開発をはじめ製造全般を担当する一方で、新興のウイスキーやジンの蒸溜所の支援も行っている。 モットーは「商品を通じてお客様の幸せに貢献すること」

五島つばき蒸溜所公式HP



Instagram：@hiddyquitogotogin

【パーソナリティ】

クックパッド株式会社 小竹 貴子



クックパッド社員／初代編集長／料理愛好家。

趣味は料理🍳仕事も料理。著書『ちょっとの丸暗記で外食レベルのごはんになる』『時間があっても、ごはん作りはしんどい』（日経BP社）など。

X： @takakodeli



Instagram： @takakodeli