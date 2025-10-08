前DeNA監督のアレックス・ラミレス氏（51）が8日、横浜市内の横浜国立大教育学部付属特別支援学校のグラウンドで行われた野球体験イベント「リアル・ベースボール・チャレンジ」に参加し、小学1年から高校3年の生徒60人と触れ合った。

ラミレス氏が代表を務める一般社団法人「VAMOS TOGETHER」、元ヤクルトの小森孝憲氏（44）が代表の「K―style」、ラミレス氏の元個人マネジャーだった亀田恭之氏（53）が代表の「PACE Tokyo」の3社が協力して行っている活動で、障がいの有無に関わらず全ての子供たちに野球の魅力、身体を動かす楽しさ、チームワークの大切さを感じてもらうことで、野球人口の拡大やスポーツ文化の発展への貢献を目指している。

約1時間30分、「リアル野球盤」などのイベントで子供たちに熱心に指導したラミレス氏は「素晴らしいイベントで、いい時間を過ごさせてもらった。本当にみんな笑顔で、ピュアな子供たちばかりだった」と笑顔。今後に向けては「障がいがある、なし、関係なく、いろいろな子供たちにスポーツの素晴らしさ、野球の素晴らしさを分かってもらえれば」と願っていた。