自民党の高市早苗総裁が８日、新執行部とともに野党への挨拶回りを行った。高市氏が幹事長代行に起用して驚きが広がった萩生田光一氏を、立憲民主党との面会では「傷もの」と紹介したと、夕方のテレビニュースなどが一斉に伝え、ネットが騒ぎになっている。

面会後に野田佳彦代表が明かした。

萩生田氏は旧安倍派５人衆のひとりで能力が高く官房長官、幹事長候補と評されていた一方で、裏金問題で処分を受け、旧統一教会との関係でも追及を受けた。昨年衆院選は自民非公認で当選した一方で、今年８月に政策秘書（辞職）が略式起訴されている。

萩生田氏の党要職起用で荒れていたネットは、「傷もの」発言で再び騒然。

「汚い言葉」「失言」「傷もの呼ばわり」「品がない」「酷い揶揄」「言葉は選んだ方が良い」「相応しくない言葉」「強い言葉」と厳しい批判が集まった一方で、「何がおかしい？」「何が悪いのか誰か教えてくれ」「事故物件」「間違っていないｗ」「萩生田を傷もの扱いワロタ」「事実傷ものだろ（笑）」「何が問題？」との指摘が相次いでいる。