NHKドラマ10『シバのおきて～われら犬バカ編集部～』第3回よりMEGUMIが出演することが発表された。

参考：『シバのおきて』津田健次郎の柴犬声も最高 “愛”のため奮闘する登場人物たちが愛おしい

本作は、片野ゆかの漫画『平成犬バカ編集部』を原作とした、犬によって心が優しく解きほぐされていく人々を描いたヒューマンドラマ。主人公は、自分のエゴの追求だけを追い求め、恨みと怒りを買うばかりのアラフォー雑誌編者・相楽俊一。気がつけば彼のそばには飼い犬の柴犬・福助しか残っていなかった。そんな中で相楽は柴犬専門の雑誌を作ることを思いつくが、はみ出し者や変わり者たちが集まった編集部の人間関係はギスギスするばかり。しかし、それを見つめる美しい瞳の犬によって企画が生まれ、人間たちの病んだ心が少しずつほぐれてゆく。

主人公・相楽を大東駿介が演じるほか、飯豊まりえ、片桐はいり、こがけん、篠原悠伸、やす、黒田大輔、水川かたまり、瀧内公美、勝村政信、松坂慶子らがキャストに名を連ねている。また、柴犬の声役を柄本時生、津田健次郎が担当している。

MEGUMIが演じるのは、3匹目の柴犬・ひとみ。石森（飯豊まりえ）の実家・おでん屋「鬼だいこん」の常連客が飼っている柴犬で、ひょんなことから石森家で預かることとなる。姉御肌だが、おちゃめな一面も。犬が苦手な石森も次第に心を開いていく。（文＝リアルサウンド編集部）