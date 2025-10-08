人手不足の解消に向けた取り組みです。外国人材の採用を考えている企業と海外からの留学生をつなぐ交流会が岡山市北区で開かれました。

（会場でのやりとり）

「就活どうですか今？」

「探している途中です」

企業の担当者と留学生が業務内容や求める人材などについて情報をやり取りします。



交流会は、人手不足により外国人材の採用を考えている企業と、日本での就職を考えている岡山県内の留学生をつなげようと岡山市が開いたものです。





留学生の就職の足かせとなっているのは？

（建設業界からの参加者）「仕事はたくさんあるんですけれども人材が足りていない状況です」（介護業界からの参加者）「ゆくゆくのことを考えると必ず人手不足になってくると考えています。海外人材の方のお力を借りられるような仕組みづくりを今勉強しながらやっています」

企業が採用に積極的な姿勢を見せる一方、留学生の就職の足かせとなっているのが、諸外国に比べて早く進む日本独特の採用スケジュールです。



（ベトナムからの留学生）

「ベトナムでは、ほとんど卒業する前に1か月、2か月くらいに始まる。日本は3年生の夏休みにインターンシップに行っている」



多くの留学生が円滑に就職活動を行えるようにと、きょうは日本の仕組みについて紹介するセミナーも開催。また、企業は、文化の違いに配慮した働き方についても提案していました。



（バングラデシュからの留学生）

「外国人のことをよく考えてイベントや休みを（決めているのは）良いことだと思います」



主催した岡山市は、今後もこうした取り組みを通じて企業と留学生をつなげていきたいとしています。