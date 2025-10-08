「瀬戸内国際芸術祭」は秋会期が始まり、会場は連日多くの人で賑わっています。14あるエリアの中から注目のエリアを紹介します。

【写真を見る】"塩の結晶"をまとったアートなど「瀬戸内国際芸術祭・秋会期」開幕「生きている人はすごいよと伝わってくる」

日本有数の塩の産地だった宇多津町に「塩の結晶」をまとったアート

岡山県から瀬戸大橋を渡ってすぐ、四国の玄関口、香川県宇多津町。



瀬戸内国際芸術祭にこの秋会期から初めて参加しているエリアです。



初の週末となった10月4日、多くの観光客で賑わっていました。





(宇多津町まちづくり課 西岡賢亮さん）「思っていたよりいっぱいの人が来てくれて。古い街並みが多く残っているエリアですので、アート作品を通して製塩で栄えた歴史だったり、神社仏閣が立ち並ぶ街並みを知っていただきたい」

歴史ある街並みが残る「古街」を舞台にかつて日本有数の塩の産地として栄えた宇多津町ならではの作品が並んでいます。



こちらはイスラエルのアーティストシガリット・ランダウさんが手掛けた「Capacity」。



漁で使う網や楽器などをイスラエルの「死海」に沈め、塩の結晶をまとわせた作品です。

（訪れた人 高松市から）

「宇多津の街で塩が取れるということは知っていたんですけれど、塩メインでこういう風にしているのが面白いと思いました」

波や流れを「瀬戸内の塩」で表現

昭和初期に建てられた住宅。室内には幻想的な世界が広がっていました。山本基さんの「時を紡ぐ」。



瀬戸内海の塩で浜辺に打ち寄せる波や潮の流れをかたどっています。

（訪れた人 岡山から）

「一つ一つ全部手で並べていると聞いて、大きな波、渦を表していると思うと、すごく奥が深いと思って。宝ですね。塩で財を成すってことがあるじゃないですか」



（訪れた人 高知から）

「やっぱり塩で作るアートはすごいなと思いました。いままで塩で作られたアートを見たことがなかったからです」

漁師飯でもてなす住民たち

住民は初めて地元で開かれる瀬戸芸に期待を寄せています。



ー楽しみな作品とかありますか



（住民）

「お潮のアートですかね。三角邸の。あれは必ず見てみたいと思いますね。町が益々繁栄していただいたら。小さい町やけど宇多津町ここにありって感じでね！」



一方、さらなる盛り上げに繋がればと住民自身も奮闘しています。



会場の一角に設けられた出店では漁師たちが古くから親しまれてきた漁師飯、「小エビの唐揚げ」や「タコ飯」を提供。

また、婦人会は郷土料理の「鰆の押し寿司」を作り、地元のこどもたちが客のもとへと運びます。

（地元の小学生）

「宇多津町にはこういう機会がないと来られない人もいると思うので。お客様が嬉しいと思うおもてなしをしたいと思います」

「宇多津町に是非来てください。お願いします」

除虫菊の栽培で栄えた高見島

宇多津町と並んで大きな盛り上がりを見せているのが秋会期限定の4つのエリアです。その一つ、多度津港からフェリーで25分の高見島。



オープニングセレモニーではいまは途絶えている伝統芸能、「高見島なもで踊り」をもとに創作されたパフォーマンスが披露されました。

（島民）

「えんとちがうん。常に人はおらんから。こういう催しもあるしな。年寄りと猫だけやもんな」



昭和の時代、殺虫剤の原料となる除虫菊の栽培で栄え、ピーク時には約1000人の島民が住んでいた高見島。除虫菊の栽培が衰退した今、島に暮らしているのは20人足らずだといいます。



（島民）

「私が78歳で1番若いんです。女性では。もっと若い人が（島に）入ってほしいという希望ですよね。（瀬戸芸の）期間だけでもにぎやかにしてくれたらいいと思います」

今回で5回目の参加となる高見島。目玉の一つとして、新たに急な坂道や階段に沿って作品を展示する「高見島アートトレイル」を設けました。



（BankART1929 細淵太麻紀代表）

「こんな厳しいところに人々がかつて住んでいた。厳しいところと、豊かなところには同じところに根源があるのではと思っていて、人間の中にある野生だったりとかをテーマにしようかなと思って」

砂糖で作ったバラが「島の変化」を表現

2013年から瀬戸芸に参加し、高見島で作品を作り続けてきた西山美なコさんです。



こちらは3年前の前回、空き家となっている住宅に展示した作品。砂糖で作った約350のバラのオブジェです。

今回も同じ会場にこの作品を残しています。月日の経過とともに砂糖が溶けていく様子から人口減少や建物の老朽化といった島の変化を表現しているといいます。新たなバラを追加した点も見どころです。

（西山美なコさん）

「ただただ崩れてとろけていく作品というよりは、今暮らしている女性にエールを送りたいなと思って、新しいバラを参加させた。島の女性が9人と伺ったので、9個新しい薔薇が加わっています」

西山さんの作品を展示している住宅で、生まれ育った女性は。



（高見島出身）

「沈みかけた島で作家さんが来て活気あふれるようないい作品を作ってもらって。頑張れっていうような気持ちがいっぱいあって。いずれはこうなるさみしい運命だけど生きている人はすごいよという。そんな感じが溢れていますよね」

（訪れた人 東京から）

「こんな機会がないと西の島々にも来ないですし。町の方々も活気づいているような感じがするので、3年に1回頑張ろうという感じが伝わってくるので、すごくいいなと思いました」



アーティストと住民が一体となって作り上げる瀬戸内国際芸術祭。11月9日の閉幕までまだまだ盛り上がりを見せてくれそうです。