（桃園空港中央社）日本航空傘下の格安航空会社（LCC）「ジップエア トーキョー」は8日午前、桃園から成田までのチャーター便を初めて運航した。台湾への乗り入れは初めて。台湾の旅行会社「イージーフライ」（易飛旅遊）との提携で実現した。



桃園国際空港の運営会社などによると、初便は午前6時28分に桃園を離陸し、同10時23分に成田へ到着した。



ジップエアによれば、成田では深田康裕取締役が乗客を出迎えた。また同社は米国のロサンゼルスやサンフランシスコ、サンノゼ、シアトル、ホノルル、カナダのバンクーバーなど、北米主要都市を結ぶ路線を運航しているとし、今後台湾に定期便が就航した場合、気軽に北米各都市へアクセスできるとアピールしている。



桃園への復路は12日に運航される予定。



日本の航空会社では、スカイマークも4日から神戸と桃園を結ぶチャーター便の運航を開始した。同社の国際線は約5年半ぶりで、10日までの運航期間中、国際線定期便に関する課題を見極めるなどとしている。



（呉睿騏／編集：齊藤啓介）