子どもを自然と触れ合わせたい、自然を好きになってほしい…。これは、子育て中の親の多くが悩むことかもしれません。“アリ先生”として活躍する岡山理科大学教授・村上貴弘さんは、親に心配されながらも大好きな昆虫観察や化石採集を行う、「好き」にまっすぐな子ども時代を送ったといいます。小学生時代の“開発反対運動”や、「サラリーマンにはなれない」と早くから感じていたことなど、自然と触れ合ってきた経験について伺いました。

※ この記事は『アリ先生、おしゃべりなアリの世界をのぞく』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています

毎日2時間も3時間も虫を観察し続けた少年時代

泥にまみれ、草はらのなかで虫を追いかけ、生き物への好奇心を膨らませていた僕の小学生時代。世の中的には高度経済成長期の終盤であり、田中角栄が掲げた「日本列島改造論」によって地方の開発が進んだ時代でもあった。

僕の生まれた年に着工された東北新幹線は、着々と工事が進み、仙台にもようやく新幹線が来る！ と大人たちは目を輝かせていた（盛岡―大宮間の開通は1982年、この年、僕は仙台から札幌に引っ越しをした）。

ものすごい勢いで周りの環境が変わっていった。道路は次々とアスファルト舗装され、大きな鯉を捕ったり、ザリガニ釣りをしたりした池は埋め立てられ、川はフタで閉ざされた。

じりじりとなにかのタイムリミットが近づいている予感がしていた。

●高度経済成長に抱いた違和感

ある朝、いつものように学校に行こうと家を出ると、家の裏にあった広大な草はらに大きな盛り土が出現していた。聞けば、建売住宅ができるという。うそでしょ？

大人が立ち入るのを嫌がるのをいいことに、子どもだけの楽園になっていた草はら。さまざまな生き物の暮らしを見せてくれた僕たちのメインフィールドがなくなるの？ 楽園が壊される。これは許せるはずがない、と思った。

僕は開発反対運動をはじめることにした。一夜にして出現した大きな盛り土は開発の象徴。うずたかく積まれていることには意味があるに違いない。だとしたら、この盛り土を崩せば住宅の建設は止まるはず――。

そう考えた僕は、遊び場を奪われた憤りを同じくする同志（友達）とともに、盛り土の山に登って土を崩す作戦に出た。

「この土を真っ平らにすれば、開発は止まる！ みんながんばるぞ！」

「おー！」

「ふふふ。これで、工事もできまい！ 子どもをなめるな！」

家から持ってきたシャベルを振るう僕らを見て、大人たちは「楽しそうにどろんこになって遊んでいるねぇ」くらいに思っていたかもしれない。が、僕たちにとっては真剣な闘争だった。あのとき、僕たちは間違いなくアクティビスト（社会運動家）だった。

●終わりを迎えた抗議活動

そんな、反対活動を始めて1か月ほどがたった頃だろうか。その日も活動すべく盛り土のある草はらに向かうと、景色がまた一変していた。

緑の草地も盛り土もすべてなくなり、一面が真っ平に茶色の土に覆われていた。盛り土がきれいに崩され、整地されていたのだ。

「ん？」

同志の視線はいっせいに僕へと向く。

「村ちゃん、土は崩すものだったの？？」

盛り土を崩して工事の進行を邪魔していたはずなのに、僕たちのやっていたことはレジスタンスどころか、むしろ、土を崩す手伝いになっていたのだ。

抗議活動はこうして終わりを迎えた。僕らは翌日から工事の音が響くなか、学校に通った。

「あの草はらを僕らから奪うなんて、ひどい！ こんなことがずっと続くわけがない」

自然環境に対する意識が、僕のなかでひとつの大きな価値基準となった瞬間だった。小学校3年生の夏のことである。

化石採集を楽しんだ小学生時代

かつて草はらだった場所には、同じようなつくりの建売住宅が数十軒も建った。その間に、僕たちも少し大きくなった。僕は年下の子たちを連れて、わずかに残された線路の法面緑地に生き物を求めた。

法面緑地は厳密には立ち入り禁止なのだが、昭和の頃はそこですら遊び場だった。だれにも邪魔されずに遊ぼうと思っていたのに、新しい住民たちに通報され、警察の人に追いかけられた。

「もうここはダメだ」

だれももう自然のなかに出てこなくなった。遠くの川や森にまで行って遊ぶのは、僕だけになった。

その頃は広く自然科学全般に興味があって（今も変わらないけれど）、星空観察も好きだったし、化石にも興味があった。自転車というひとりで自由に移動できる乗り物を手に入れたこともあって、化石採集を楽しむようになった。

●500万年前の動物の化石を発掘しに渓谷通い

仙台には「八木山」という標高100メートル前後の丘陵がある。動物園や遊園地がある仙台市民憩いの場だ。八木山は仙台城址がある青葉山と谷をはさんで向かい合わせに位置し、「八木山橋」がそのふたつの山を結んでいた。

その八木山橋付近にある「竜の口渓谷」は500万年前の海に堆積した地層で、貝類などの化石がたくさん出る。僕はそこにひとりでよく化石発掘に出かけていた（現在、落石の危険があり、渓谷への立ち入りは禁止されている）。

渓谷には川が削った地層の断片である石が転がっている。そのなかから化石がよく入っている独特の割れ方をする堆積岩を探し、「よしよし」と思いながらカナヅチで割る。

調べてみると、この地層からはクジラやゾウ、ウマなどの化石も出ているという。

500万年前に生きていた動物の痕跡を自分の手で見つけられるかも！ そんな期待を胸に石をカンカンと割っていく。目ぼしい石を探してはカンカン。ダメだと思ったら次の石を手にしてカンカン、だれもいない渓谷にカナヅチの音が響く。

自分がやりたい、知りたいと思ったことに対しては、どんな地味な作業も苦にならないのはこの頃からかもしれない。大発見とはいかなかったが、二枚貝の化石を見つけたときの喜びは、今でもありありと覚えている。

「サラリーマンにはなれない」と確信

あと、この頃の記憶でよく覚えているのは、件の住宅地に建設されたマンションの隅でドロバチの巣を見つけたときのことだ。

『ファーブル昆虫記』のなかにもドロバチが登場するが、その巣づくりの描写には本当に引き込まれた。

ドロバチの仲間は腹部にある針で青虫やウジ虫を刺して毒を注入し、麻痺させる。動けないようにするが、死なせない。それによって、幼虫が成長とともにゆっくりと食べることのできる理想的な“保存食”となる。

ドロバチは、その捕まえた食料である昆虫類を巣に詰め込んで卵を産みつけるのだが、種によってその「建築様式」はかなり異なる。

土を丸く盛り上げて、その先端に同じく丸い煙突をつけるのがトックリバチ。カタツムリの殻を巣に再利用するマイマイツツハナバチ（ミツバチの仲間）なんていうものもいる。

はてさて、僕の前にいるドロバチはどのタイプだろうか。

「見ることは知ること」とはファーブルの教えだ。ファーブルになったつもりで、毎日毎日2時間も3時間も、土を運んで巣づくりをするハチの様子を観察し続けた。

親には心配され、呆れられもしたが、飽きることはなかったし、許されるならずっと見ていたかった。振り返って考えると、この頃から、「社会性」のある生き物に魅せられていたのだと思う。

十数年後「アリの研究者」の道へと進むことになるわけだが、まだそれは先の話。ただ、すでに、「普通のサラリーマンとしては生きていけないだろう」という思いは揺るがないものになっていた。