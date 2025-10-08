Image: Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年10月7日(火)0時から10月10日(金)23時59分まで｢Amazonプライム感謝祭｣を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、快適さ・耐久性・高級感を兼ね備えた、プロeスポーツの世界で信頼される、AKRacing（エーケーレーシング）の「Premium オフィスチェア」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

AKRacing オフィスチェア ゲーミングチェア Raven レイブン Premium 高耐久PUレザー 180度リクライニング 5年保証 56,818円 （19％オフ） Amazonで見る PR PR

高級PUレザー×極上の座り心地。AKRacingの「Premium オフィスチェア」が19％オフとお買い得！

長時間のデスクワークで、腰や背中が悲鳴を上げていませんか？ プロeスポーツの世界で信頼されるAKRacing（エーケーレーシング）の「Premium オフィスチェア」は、快適さ・耐久性・高級感を兼ね備えたチェア。ワークスペースの“本気の快適化”を叶えるアイテムが19％オフとお買い得です。

Image: Amazon.co.jp

本商品の最大の特長は、高級感あふれるPUレザー素材。一般的なファブリック素材に比べて汚れにくく、耐久性にも優れています。

クッション部には高密度モールドウレタンフォームを採用し、身体をしっかりサポート。肩口に当たる部分にはシリーズ中最大量とも言える極厚のシートクッションを採用しており、見た目の高級感と機能性を兼ね備えた、まさに“仕事ができる椅子”です。

最大180°リクライニングが可能。作業の合間の休息時に1ランク上の安らぎを

Image: Amazon.co.jp

長時間座り続けると集中力が切れがちですが、本モデルは最大180°のリクライニング機能を搭載し、90°〜180°の範囲で24段階の角度調節が可能。ワンタッチでリラックス姿勢に移行できるので、仮眠やストレッチにも最適です。

さらに、PU製キャスターにはストッパー機能があり、リクライニング中の安全性も確保。フローリングを傷つけにくい仕様なのも嬉しいポイントです。

在宅ワークが当たり前になった今こそ、“座り心地”は仕事効率を左右する要素のひとつ。AKRacingの「Premium オフィスチェア」で、あなたのワークスペースをワンランク上の快適空間にアップグレードしてみてはいかがでしょうか。

AKRacing オフィスチェア ゲーミングチェア Raven レイブン Premium 高耐久PUレザー 180度リクライニング 5年保証 56,818円 （19％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞AKRacingセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年10月8日19時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も初めてのユーザーは2ヶ月間無料で体験できますよ

気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:｢Amazonプライム感謝祭｣