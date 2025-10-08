地域おこし協力隊の活動をＰＲへ 総務省が山陽小野田市で活動する男性を取材 地域おこし協力隊関連のSNSやホームページなどで公開へ
全国の地域おこし協力隊員およそ8000人の中から10人が選ばれました。
山陽小野田市で活動する61歳の地域おこし協力隊員が8日、総務省から取材を受けました。
取材を受けたのは、山陽小野田市の川上地区で地域おこし協力隊として活動する林茂夫さん・61歳です。
取材は、全国の地域おこし協力隊員1万人を目指す取り組みの一環で行われたもので、林さんは60代の代表として8000人のうちの10人に選ばれました。
（川上地区地域おこし協力隊 林茂夫さん）
「僕と同じ年代ってもうそろそろ定年退職されて次どうするかって考えなきゃいけない時期だと思うんですけど、 僕らが培ってきた人脈とか経験というものを田舎だったらこんな活かし方ができますよという 一つのモデルになればいいなと思ってるんですね。 それをアピールさせていただいた」
林さんと総務省が派遣した取材スタッフは、「貞任餅」の名前の由来となった平安時代の武将安倍貞任の塚なども訪ねました。
取材をもとに制作された動画や記事は、今後、地域おこし協力隊関連のSNSやホームページなどで公開されることになっています。