米津玄師「IRIS OUT」の快進撃止まらず！週間総合チャート3週連続で首位獲得

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大ヒット公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌である米津玄師「IRIS OUT」、エンディングテーマに起用されている米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」の快進撃が止まらない。

■1億再生も目前

「IRIS OUT」は、Billboard JAPAN総合ソング・チャート「JAPAN Hot 100」（2025年10月8日公開）にて、21,767ポイントで、「3週連続となる1位」を記録。前週では、2023年の集計指標変更後として「史上最多」となるポイント数を達成し、「歴代最多記録」を樹立した。

同日公開された、ストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」では、26,300,207再生で「3週連続となる1位」を記録。累計は早くも78,986,581再生となっており1億再生が目前となっている。前週では、日本楽曲「チャート史上最多の週間再生数」を樹立。

その他の各指標、ダウンロード・ソング・チャート「Download Songs」、 アニメ・ソング・チャート「Hot Animation」においても、「3週連続1位」を記録した。

オリコン週間ストリーミングランキング（2025年10月13日付）では、週間再生数2897.2万回を記録し1位、“ソロアーティスト初”の「3週連続の週間再生数2,000万回超え」を達成。オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング（2025年10月13日付）では、1.7万DLで1位。オリコン週間デジタルランキングにおいて、「通算2週目の2冠」を達成した。

また、グローバルでは、Billboard Japan「Japan Songs（国/地域別チャート）」(2025年10月2日公開)にて、6つの国と地域で1位を獲得。米Billboard・グローバル・チャート「Global 200」（2025年10月11日付）でも5位にランクインし、「日本語楽曲の最高位」を2週連続でキープ。さらに、「Global Excl. U.S.」（2025年10月11日付）では2位にランクインし、同チャート10位に「JANE DOE」も入ることで、「日本楽曲としては初」となるTOP10に2曲同時ランクインという快挙を達成。ワールドワイドにヒットしている。

「JANE DOE」は、オリコン週間ストリーミングランキング（2025年10月13付）にて、週間再生数1389.3万回を記録し2位、オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング（2025年10月13付）でも1.4万DLで2位と、「IRIS OUT」とともに各ランキング・チャートを独占。「Apple Music トップ100：韓国」（2025年10月3日付)では2位、韓国でも1位と2位を独占する状態となった。

■リリース情報

2025.09.15 ON SALE

米津玄師

DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」

2025.09.22 ON SALE

米津玄師, 宇多田ヒカル

DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」

2025.09.24 ON SALE

米津玄師

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

■関連リンク

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト

https://chainsawman.dog/movie_reze/

米津玄師 OFFICIAL SITE

http://reissuerecord

■【画像】米津玄師, 宇多田ヒカルのアーティスト写真

■【画像】「IRIS OUT」のジャケット写真

■【画像】「JANE DOE」のジャケット写真