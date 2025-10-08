心地よい1日をスタートできる「朝5分の習慣」を紹介します。毎日続けやすく、心も体も整ったアイデアを、家事コツに詳しいESSEフレンズエディターの3人に伺いました。

洗濯物を干しつつ朝日を浴びる

「起きてすぐに洗濯機を回し、朝日を浴びながら洗濯物を干すのが習慣」と話すのは、クリンネストの宮入京子さん（50代）。ベランダに出て外の空気を吸うだけで体がシャキッとして、朝に弱くても自然と目が覚めるそうです。

【写真】10年使ってもきれいなシンク

「きっかけは更年期の影響なのか、眠れない日が続いたこと。日光を浴びるとセロトニンが分泌され、睡眠の質もよくなると聞いて、毎日の洗濯物を外干しにしました。続けるうちに体調も安定してきたように思います」（宮入さん、以下同）

さらに、干すときには衣類のシワを伸ばしたり、ほつれや汚れを確認したりと、家族を思う小さなケア時間も生まれるといいます。朝の短いひとときが、心と体を整える大切な習慣になっています。

洗い物ついでにシンクも軽くふきとり

整理収納アドバイザーの和田ゆきえさん（40代）は、朝に食器洗いをするついでにシンクも洗い、水気をタオルでふきとるのが習慣づいたそう。

「10年前にキッチンをリフォームしたときに、きれいなままキープしたいと思って始めました。最初は『毎日やるのは無理かな？』と思っていましたが、プラス1〜2分でできることがわかり、ついで掃除という感覚で続けています」（和田さん、以下同）

そんなキッチンには水アカもたまらず、特別な大掃除も必要ないくらいに清潔さを保てているといいます。夕方に仕事から帰ってきて、料理をするときにも気持ちよく作業を始められるようです。

「シンク掃除までが一連の流れ、と作業に組み込むことで続けられます。実際には5分もかからずに終わることが多いです。短時間できれい度合いを保てるので、始めてよかったです」

食洗機と洗濯機をプチ掃除

毎朝欠かさず食洗機と洗濯機の小掃除をしているのは、シンプル暮らしが得意なsakuraさん（40代）。洗濯機は糸くずフィルターを外してたまった汚れを取り、食洗機は庫内のふちの水滴をふきとっています。

「5年ほど前に両方買い替えたのですが、きれいな状態を保つためには毎日のお手入れが必要だと感じて始めました」

毎日使うものなので、清潔にしておくと気持ちよさが格別！ 毎日少しずつでも掃除をしておき、汚れがたまらないようにしているそうです。

「続けるコツはがんばりすぎないこと。食洗機も洗濯機も専用クリーナーで定期的に洗浄しているため、毎日のお手入れはササッとすませ、負担になりすぎないようにしています」

忙しい毎日でも続けられる朝5分の習慣をご紹介しました。心身ともにリフレッシュできるルーティンを試してみてはいかがでしょうか。