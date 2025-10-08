SUPER BEAVERスタジアムライブ映像作品より3曲が3週連続YouTube公開決定
SUPER BEAVERが、ライブ映像作品『LIVE VIDEO 7 Tokai No Rakuda Special at ZOZOマリンスタジアム』（10月29日発売）から、本作品収録のライブ映像を3週連続でSUPER BEAVERの公式YouTubeチャンネルにて10月8日20時より先行公開することが決定した。
■「人として」「美しい日」「まなざし」を3週連続公開
本作は、6月に開催された自身初となるスタジアム単独公演『SUPER BEAVER 20th Anniversary 「都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム」』の模様を収録したもの。
第1弾となる10月8日20時には、バンドを代表する1曲でもある「人として」のライブ映像を公開。そして10月15日20時は「美しい日」、10月22日20時には「まなざし」がそれぞれ公開される。
■リリース情報
2025.10.01 ON SALE
DIGITAL SINGLE「人として (AA1)」
2025.10.29 ON SALE
DVD＆Blu-ray『LIVE VIDEO 7 Tokai No Rakuda Special at ZOZOマリンスタジアム』
2025.12.03 ON SALE
ALBUM『Acoustic Album 1』
■関連リンク
SUPER BEAVER OFFICIAL SITE
https://sp.super-beaver.com/