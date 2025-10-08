SUPER BEAVERスタジアムライブ映像作品より3曲が3週連続YouTube公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SUPER BEAVERが、ライブ映像作品『LIVE VIDEO 7 Tokai No Rakuda Special at ZOZOマリンスタジアム』（10月29日発売）から、本作品収録のライブ映像を3週連続でSUPER BEAVERの公式YouTubeチャンネルにて10月8日20時より先行公開することが決定した。

■「人として」「美しい日」「まなざし」を3週連続公開

本作は、6月に開催された自身初となるスタジアム単独公演『SUPER BEAVER 20th Anniversary 「都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム」』の模様を収録したもの。

第1弾となる10月8日20時には、バンドを代表する1曲でもある「人として」のライブ映像を公開。そして10月15日20時は「美しい日」、10月22日20時には「まなざし」がそれぞれ公開される。

■リリース情報

2025.10.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「人として (AA1)」

2025.10.29 ON SALE

DVD＆Blu-ray『LIVE VIDEO 7 Tokai No Rakuda Special at ZOZOマリンスタジアム』

2025.12.03 ON SALE

ALBUM『Acoustic Album 1』

■関連リンク

SUPER BEAVER OFFICIAL SITE

https://sp.super-beaver.com/

■【画像】3週連続YouTube公開告知画像