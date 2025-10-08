消防職員の男性が上司のパワハラを苦に自殺したとして、遺族が賠償を求めた裁判です。菊池広域連合に8300万円あまりの支払いを命じる判決が言い渡されました。





この裁判は、菊池広域連合消防本部に勤務していた当時47歳の男性が2020年に自殺したのは、上司からのパワハラが原因として遺族が賠償を求めているものです。訴状によりますと、男性は20年あまりにわたって上司から夜勤明けに自宅で長時間の指導を受けていたほか、担当ではない業務を強いられたなどとしています。男性は2020年1月にうつ病と診断されて入院し、3か月後に自殺しました。





男性をめぐっては、第三者委員会が上司のパワハラ行為と自殺との因果関係を認めたほか、労働災害にもあたると認定されています。裁判で遺族は菊池広域連合が安全配慮義務を怠ったとして、1億1800万円あまりの賠償を求めていました。





8日の判決で熊本地裁は「上司の言動は強い心理的負荷を与えるもので、許容される範囲を逸脱したもの」と指摘。自殺との因果関係も認め、菊池広域連合に8300万円あまりの支払いを命じました。判決を受けて菊池広域連合消防本部は「今後の対応について真摯に検討する」とコメントしています。

