自民党の高市総裁が就任からつまずいています。連立を組む公明党から「NO」を突きつけられているのです。公明党の「3つの怒り」について、日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者の解説です。

怒り1．なぜ？「不記載議員」起用

怒り2．高市体制で「担当者不在」

怒り3．公明無視？ 国民民主に接近

■高市氏が萩生田氏を「傷もの」発言…

――まずは、1つ目の怒り「なぜ？『不記載議員』起用」です。こちらは、党役員人事の話でしょうか。

チーム高市で公明党は、いわゆる裏金問題で不記載があった萩生田氏を党幹部に起用したことに怒っているようです。

まず、怒りの背景には「焦り」があります。自民党もいまピンチですが、公明党は公明党で「党存続の危機」なんです。

というのも、直近の参議院選挙、公明党の比例代表の票は521万（2025年）。最多の時、862万（2004年）と比べるとおよそ4割減少。支持母体の創価学会の集票力が落ちているんです。

会員数の減少や高齢化などの問題もある中、選挙で苦戦する原因についてある公明党幹部は、「自民党の裏金議員を選挙で推薦、応援したこと」と指摘しています。公明党が「クリーンな政治」を掲げる中、支持者から反発が出ています。その中での高市氏の判断にある公明党幹部は、「全く反省がない」と怒っています。

高市氏はこうした批判を気にしてか、こんな場面がありました。8日午後、野党各党へのあいさつ回りで萩生田氏を紹介する時「『傷もの』が1人いますが…」と紹介したというんです。

――起用への批判を気にしてなんでしょうか？

聞いた立憲の野田代表も「表現に驚いた」と言っていましたが、高市氏のこのワードチョイスには与野党から批判も出そうです。

――公明党の話に戻します。連立離脱という言葉も出ているようですが、どれくらい深刻なんでしょうか。

私はちょうど20年ほど前に公明党の担当記者でした。その頃から自公の関係を知る党幹部に話を聞きました。「連立は26年になるが最大の危機だ」と話していました。今回、高市氏が就任直後、公明党に連立継続の確認に行きました。

これまでは新しいトップにかわった時も、自公の連立の契約は「自動更新」が基本だったんです。それに「待った」がかかったのは、異例中の異例。関係者は「26年間で初」だといっていました。

実は、自公が連立に向け合意文書に調印したのは1999年10月4日。くしくもそれから26年後の2025年10月4日、自民党では高市総裁が誕生。両者の関係は「最悪の仲」となっています。公明党関係者からこんな例えも。「26年目の結婚記念日に最大の離婚の危機を迎えている」。

■「パイプ役がいない」嘆き

――2つ目の怒り。「高市体制で『担当者不在』」とはどういうことなんでしょうか。

1つ目の怒りは「政策」でしたが、2つ目は「人」「人間関係」です。

ある公明党幹部は「高市体制で自民党と公明党とをつなぐパイプ役がいない」と嘆いています。それどころか、高市政権のキーマン・麻生副総裁は、むしろ公明党を批判してきた過去があります。ある公明党幹部は「政策が違うのがダメなんじゃない。違いを埋めるために会話する姿勢がないのがダメ」と指摘しています。

■自分たちを「蚊帳の外」にする姿勢許せずか

――では、3つ目の怒り。「公明無視？ 国民民主に接近」です。公明を無視、高市氏が国民民主に接近していることに怒っている、と？

高市新体制は、連立拡大のために国民民主に急接近しています。高市氏が就任した翌日にどうも玉木氏と会談し、電話でも協議をしたり、麻生氏は連日、榛葉幹事長と会談しています。

公明党幹部は「一番そばにいるパートナーをないがしろにして、もう次のパートナー探しですか。どうぞ、勝手にやってください」という心境だと話しています。

自分たちを「蚊帳の外」に、次の相手との交渉に進む姿が許せなかったようなんです。

――これ、収まるんでしょうか？

まだ見通せません。ある公明党幹部は「これ以上、自民党につきあっても得るものはない、潮時だ」と話しています。一方で別の幹部は「26年、自公が政治を安定させてきた。今回も知恵を出さなくてはダメだ」「これ以上、問題が長引き物価高対策への対応が遅れれば公明党へ批判の矛先が向かう」と話しています。

野党側もまずは、自公の話が解決しないと次に進めないとしています。

高市総裁は連立拡大の前にまずは目の前のパートナーの信頼を得られるか、大事な局面となっています。