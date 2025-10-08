世界93の国・地域の人たちの声をもとに中味とパッケージを完成させたサントリー「ワールドKANPAIビール」。フードアナリスト・中山秀明さんが、アンケート用のベースのビールと改めて飲み比べ。「ワールドKANPAIビール」の個性を解き明かします。

ワールドKANPAIビール

アルコール成分：5.5％

原材料：麦芽（外国製造）、ホップ

2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）会場を中心に、約2か月にわたりベースとなるビールを販売し、それに対するアンケートを収集。世界93の国・地域の人たちの声をもとに中味とパッケージを完成。「世界中の皆様と乾杯したい」という思いを込めたビール。



ベースのビールと飲み比べ

「これは、飲み比べるとすごく面白いです。ベースとなったビールは、あえて個性を抑えたようなニュートラルテイストで、たとえるなら白いキャンバス。全般的に控えめな味で、ゴクゴクいけるすっきり系ですね。ちなみにビアスタイルも、最も定番のピルスナー（『プレミアムモルツ』も、『サントリー生ビール』もピルスナー）です。

そのうえで完成版を飲むと、その白いキャンバスに色を付けたような、表情のある味わい。スペック的には、アルコール度数が5％から5.5％になってます。香りには華やかさが増し、モルトの甘香ばしいうまみもプラス、さらにシャープな苦味も加わって、それらがバランスよくまとまっています。

クラフトビールのような強烈な個性はないですが、だからこそ万人がおいしいと思えるビール。もちろん『プレミアムモルツ』、『サントリー生ビール』にはない味わいで、『こうなるのね』という発見や学びの意味でも、ビール好きはぜひ試すべき一本です」（中山）

青：ワールドKANPAIビール

赤：ベースとなったビール

■ワールドKANPAIビール

キレ：3 コク：3 苦味：2.5 甘み：3 香り：2.5



■ベースとなったビール

キレ：3 コク：1.5 苦味：1.5 甘み：1.5 香り：1.5

