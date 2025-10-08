おしゃれな人は『グレー』を味方に！【niko and ...】一気に垢抜ける♡「秋コーデ」

都会的で洗練された雰囲気をまとえる「グレー」。プラスワンで垢抜けた印象に仕上がるため、おしゃれさんにも人気のカラーです。上手に着こなす自信がない……。それなら【niko and ...（ニコアンド）】のスタッフさんの「秋コーデ」をマネするといいかも。レイヤード風デザインがアクセントになるカーディガンや、旬のバレルシルエットを取り入れたスウェットパンツなどを使った、トレンド感アップも狙える秋コーデをご紹介します。

レイヤード風デザインで一気に垢抜ける

【niko and ...】「レイヤードライククルーカーディガン」\6,000（税込）

ベーシックなグレーのカーディガンは、なんだか地味……。そんなときは、フリルブラウスを着ているような、レイヤード風デザインが特徴のカーディガンを選ぶといいかも。首元や裾、袖口からちらりと見えるフリルがコーデに華やかさを与え、1枚着るだけでおしゃれな雰囲気に。ワイドパンツはブラウンをチョイスして、トレンド感のある着こなしを楽しんで。

ナロースカートを主役に大人に似合う秋コーデ

【niko and ...】「ヘリンボンナロージップスカート」\7,500（税込）

ヘリンボン素材を使用した、スッキリと穿けるナローシルエットが特徴のスカート。カジュアルとフェミニンを融合したようなデザインが魅力的で、一点投入するだけで垢抜けた印象を与えられそうです。深みのあるバーガンディカラーのスウェットを合わせれば、大人に似合う秋コーデが完成。

部屋着感を払拭！ 最旬テイストミックスコーデ

【niko and ...】「スウェットバレルパンツ」\5,500（税込）

旬の丸みあるシルエットと、楽に着られるスウェット素材が特徴。「穿くだけでトレンド感をちょい足しできる垢抜けパンツ」（公式オンラインストアより）と、ブランドも一推し。部屋着っぽく見えないか心配なら、スタッフさんのように、チェック柄シャツを合わせるといいかも。裾のスカラップが可愛い刺繍キャミでフェミニンに振れば、おしゃれ上級者の着こなしに。

おしゃれ迷子の味方になるドッキングワンピ

【niko and ...】「フーディドッキングワンピース」\7,500（税込）

ダンボールニット生地のパーカーと、シャツコール風生地のワンピースをドッキングしたこちらの商品は「この1着でコーデが決まるレイヤード風ワンピース」とスタッフさんもリコメンド。印象的な足元に仕上がる厚底スニーカーや、パッと目を引くピンクのバッグをアクセントにするのも、垢抜けポイントになりそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：mana.i