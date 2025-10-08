ハンモックでくつろいでいた猫→『アゴ』を見たら……爆笑必至の表情が69万再生「意図せずなってて可愛い」「おててかと思ったｗ」と話題
ハンモックでくつろいでいた猫ちゃんを、ふと見てみると…？たしかに元気いっぱいだという猫ちゃんが浮かべていたまさかの表情が笑えると、反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で68.2万再生を突破し、「なんつう顔してんだよ。抱き締めたい」「おててかと思ったw」といった声があがりました。
【動画：ハンモックでくつろいでいた猫→『アゴ』を見たら……】
美少女ぺぺちゃん♡
TikTokアカウント「ぺぺの日常 (@pepechan365)」に投稿されたのは、1歳になったアメリカンショートヘアの「ぺぺ」ちゃんがふと浮かべた、驚きの表情をとらえた動画です。
ぺぺちゃんは、小さなお顔と大きなお目目がチャームポイントの、美少女猫ちゃん。お誕生日プレゼントにもらったキャットタワーがお気に入りのようで、透明ボウルの中に入ってリラックスしている姿は、いつまでも眺めていたくなる可愛らしさです。
そんなぺぺちゃんですが、ある日、飼い主さんはぺぺちゃんのもう一つの顔を目撃してしまったのだとか。
ボンバイエ！？
その日、キャットタワーのハンモックに入ってくつろいでいたというぺぺちゃん。ハンモックの上からひょっこりとお顔を出していて、一見可愛らしい光景でしたが、よく見るとハンモックの縁に乗せたアゴが突き出て、まるでしゃくれたようなお顔になっていたのだそう。
そのお顔はどう見てもありし日のアントニオ猪木にそっくりで、飼い主さんは思わず「元気があればなんでもできるって話？」とツッコミを入れたくなったといいます。
口角も下がっています
アゴがしゃくれるほど押されている分、口角も下がってしまい、ぺぺちゃんはなんともいえない表情になっていたそう。そしてお顔の位置はそのままに、黒目だけを動かして不貞腐れたように周囲を見回していたのだとか。
その表情は普段の可愛らしいお顔とのギャップが強烈にあり、思わず何度も見比べてしまいたくなる魅力があります。
一見おすまし顔に見えてしゃくれていたぺぺちゃんのお顔に、この動画の高評価は8.7万件を突破。視聴者からは「猫って、なんでこんなに面白いんだろう…」「しゃくれ猫かわいい」「猫のこんな顔初めて見た」「アゴがしゃくれるのはめっちゃリラックスしてる証明らしいですよ♡」「シャクってますね♡」「え、なんでなんでなんで！かわいい顎出てるの！ww♡」といったコメントがよせられました。
TikTokアカウント「ぺぺの日常 (@pepechan365)」では、1歳になったぺぺちゃんの可愛らしい姿の他に、マウスを落としたり意外な場所でかくれんぼをしたりといったやんちゃな姿も、多数の動画で楽しむことができます。
写真・動画提供：TikTokアカウント「ぺぺの日常 (@pepechan365)」さま
執筆：Megumi
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。