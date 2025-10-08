人間は嫌なことも顔に出さずにやり過ごす生き物ですが、猫は違いました。嫌いな人にははっきり「嫌い」と示す、忖度なしの姿が話題となっています。「おまえは撫でるな！って感じ」「あからさまに態度が違うｗ」と5.3万再生を記録しました。

【動画：黒猫が『好きな人』と『嫌いな人』に触られた結果…】

好きな人の手

TikTokアカウント『ぽんず』に登場するのは、好き嫌いの差が激しいという黒猫の『ぽんず』くん。飼い主さんのお布団の上で横になり、のんびりしていた時のこと。

ぽんずくんの頭や頬をなでているのは、飼い主さんの手。顔周辺を触られても大人しく無抵抗な様子を見ると、人に触られるのが好きな猫なのかもしれません。きっと、甘えん坊の猫さんなのでしょう。

嫌いな人の手

しかし、飼い主さんの逆サイドから別の人の手が出てくると、ぽんずくんの態度は一変しました。その手を見るやいなや、体をのけぞらせて身構えるぽんずくん。そして右手を振り上げ、自分に触れようとする手を「さわんな！」とばかりに叩き落としていました。

ぽんずくんから猫パンチを食らっても、何度もぽんずくんをなでようとする『手』。その度に、「バシッ」と音が出そうな勢いで叩き落とすぽんずくん。合間に飼い主さんの手がぽんずくんの頭をなでると、さっきまでの態度が嘘のようにうっとり顔……。

実はヤキモチ…？

別の動画でも、「嫌いなものは嫌い！」とばかりに主張するぽんずくんの姿が。ぽんずくんの『嫌いな人』の手がぽんずくんに近づくと、手を振り上げて勢いよく猫パンチ。絶対に自分を触らせようとしないぽんずくん。

実は、この『嫌いな人』とは飼い主さんの恋人なんだとか。となると、ぽんずくんの態度は『ヤキモチ』に違いありません。今は受け入れられないぽんずくんですが、少しずつ仲良くなっていってほしいものです。

対応の差が激しい猫ちゃんの姿はTikTokで5.3万回以上も再生され、「そんなとこも可愛い」「わかる」「爪出してるやんw」「おまえには触られたくないと言っています」などのコメントで盛り上がっています。

TikTokアカウント『ぽんず』では、黒猫のぽんずくんの多彩な表情が楽しめます。飼い主さんにはスリスリ甘える様子を見せているぽんずくん、今後の変化が楽しみです。

