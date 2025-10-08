俳優のジョージ・クルーニー(64)が、過去の薬物使用について語り、本人にとっては「大きな問題ではなかった」と強調した。米エスクァイア誌の最新号で、若手俳優時代にコカイン（通称ブロー）を試した経験を振り返り、「1982年に試した。冗談でドラッグをやりすぎたって言っていたけど、実際は大きな問題じゃなかった」と語った。



当時は依存性がないとされていたが、後に「実際はかなりヤバい」と認識したという。「マンニトール（乳児用下剤）で混ぜられていたんだ。みんな一線やってからトイレに駆け込んでいた」と苦笑まじりに明かした。



また、マリファナについては「自分には合わない」と語り、15年前に友人たちと「マリファナ入りブラウニー」を食べて「オズの魔法使」をピンク・フロイドの「狂気」に合わせて鑑賞したエピソードを披露。「20人くらいで観ていたんだけど、終わった後誰も何も話さず、何時間も沈黙。太陽が昇るまで座っていた。やっぱり自分には合わない」と語った。



また、飲酒に関しては、過去にはよく飲んでいた時期もあったことを認めた一方で、ブロードウェイ舞台「グッドナイト＆グッドラック」出演中はほぼ禁酒していたが、トニー賞の夜に「一気に取り戻して」泥酔したことを明かし、「（妻）アマルと帰宅してベッドで笑っていた。翌日は一日中気持ち悪かった。高校生みたいなバカ酔いだった」と振り返っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）