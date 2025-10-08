NMB48の元メンバーで、タレント・グラビアアイドルの白間美瑠（しろま・みる＝27）が、2025年11月14日に発売予定の4th写真集（秋田書店）から新たな先行カットを公開した。



【写真】王道グラビアを披露した白間美瑠

第1弾では、白間史上“過去最大級の露出”に挑んだという大胆ショットを公開。ベトナムの海をバックに、持ち前の小麦肌と美ボディが際立つヌーディーなカットを披露し、話題を呼んでいた。第2弾の今回は黒のビキニ姿でポーズを決める、「王道」グラビアショットを公開。胸元からは美バストを覗かせた。他にも、水際で何も着ていないように見えるセクシーショットなども公開された。



今作のロケ地はベトナムのダナン。真っ白な砂浜が続くミーケービーチや、活気あふれるナイトマーケットなど非日常感あふれるシーンに加え、ラグジュアリーなホテルやプールサイドでは大人の女性らしい艶やかな姿を披露している。白間は写真集4作目について「背伸びをして無理をして大人っぽく見せるのではなく、28歳（発売時点での年齢）という大人の年齢だからこそ自然にあふれ出る色気や美しさ、そして無邪気さも…、さまざまな表情を楽しんでいただけると思います！」とアピールしている。



白間はNMB48の1期生として11年間グループを牽引してきた。AKB48のメンバーも兼任し「NHK紅白歌合戦」にも出場するなどした。2021年にグループを卒業した後は、モデル・女優として活動している。



（よろず～ニュース編集部）