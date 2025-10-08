【ディズニー】シーに行ったら絶対見るべし！「ハロウィーン限定イベント」ダッフィーたちの激かわポイント徹底解説♪
東京ディズニーシーでは、2025年9月17日から10月31日までスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催中。
すっかり秋らしくなったパークには、ハロウィーンの豪華なデコレーションやスペシャルフードなど、お楽しみがいっぱい！
そして、今年もとっても楽しいお船のショー「ディズニー・ハロウィーン・グリーティング」が公演中です。
ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー、チップ、デールに加え、ダッフィーとシェリーメイも出演し、いっしょうけんめいカッコいいダンスを披露してくれています。
ぜひご一緒に踊って、明るく賑やかにハロウィーンを盛り上げませんか!?
「ディズニー・ハロウィーン・グリーティング」
ミッキーたちが、たくさんのお菓子と大きなパンプキンをのせたお船で登場。
「トリック・オア・トリート」をテーマに、2つのダンス、どっちか当てっこゲームがあり、ゲストも一緒に楽しめるハーバーショーです。
今年は、開始前に、キャストさんによるダンスレクチャーが追加されました!
初めてでも、きっと皆さんには、難しくない振付けで覚えやすいと思います。
お船のかぼちゃのお顔がニッコリだと愉快な「トリートダンス」、怒ってるお顔だとちょっと怖い「トリックダンス」。
ダッフィーとメイちゃんも大張りきりで、腰も膝も体いっぱい動かしてダンスを頑張っています。
ダッフィーのお得意な、どすこいダンス、違う、「トリックダンス」は後ろ姿でさえ最高なのでお見逃しなく!
そして、ダンスの合間にかぼちゃのお顔当てっこ「どっちかな!?」ゲームがあって、「トリート」か「トリック」か自分の予想するポーズをします。
「トリートポーズ」は両手でお顔持ち。このポーズは女の子のお得意ポーズなので、ダッフィーがするとめっちゃキュート!
ディズニー・ハロウィーン・グリーティング ©Disney（撮影/ だふねこ）
当たらないと、悔しがったり、落ち込むダッフィーも本当に可愛い!
こちらも、ぜひぜひお見逃しなく!
かぼちゃの目がくるくる回ったり、お口が動いたり、つくづく豪華な仕掛けのお船だと毎年感動して見ています。
最後は、今年も「どっちでもOKで〜す!」のチャラミッキーが健在! 好きな方を踊れます。
ご自分の近くにお船が来たときは、手を振ったり、撮影したり、お船が遠いときは、一緒に踊ったり当てっこゲームに参加するのがオススメです。
私もダッフィーたちと一緒にビシッと決めて踊りたい気持ちは山々ですが、いつも両手を回すところで出遅れ。
今年こそマスターするべくコソ練しなきゃ。
それに1回くらい、当てっこゲーム全問正解したい!
今年はハロウィーン当日までの開催、期間が短いので11月3日までやってくださればいいのに〜寂しいなあ。
ハロウィーンのショーは毎年続いていますが、ダッフィーたちが出演するのは貴重なので、毎週できる限り通って、ひまわりちゃんメイちゃんとかぼちゃダッフィーを全力で応援したいです!