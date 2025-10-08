熊谷真実、電車を乗り間違えて遅刻「山手線乗ってるのが…信じがたいです！」 眉毛濃いめのアップ顔も話題
女優・熊谷真実が、8日にインスタグラムを更新。電車を乗り間違えたことを報告する近影に反響が集まっている。
【写真】熊谷真実、美容院で“円形ハゲ”を発見
熊谷は「あ。高田馬場から品川駅行くのに反対から乗ってしまい約束の時間に遅れてます。おまけに山手線内でメークまゆげが濃い。申し訳ありません 東京が難しくなってきてる熊谷です」とつづり、アップショットを公開。意外にも移動に電車を使っていることも明かされた。
コメント欄にはファンから「どんまいです」「そんなマミさんに山手線でお会いしたいです」「まず女優さんなのに山手線乗ってるのが…信じがたいです！」などの声が集まっている。
■熊谷真実（くまがい まみ）
1960年3月10日生まれ。東京都出身。1978年にロックオペラ『サロメ』のオーディションに合格し芸能界入り。翌年公開の『俺たちの交響楽』でスクリーンデビュー。1979年の放送の連続テレビ小説『マー姉ちゃん』（NHK総合）で主演を務める。以降様々な話題作に出演。プライベートでは2020年に静岡県浜松市へ移住。2023年には8歳年下の一般男性と3度目の結婚を発表した。
引用：「熊谷真実」インスタグラム（@mami_kumagai310）
