女子ゴルフのスタンレー・レディースホンダは10日から4日間、静岡県の東名CCで開催される。

ラグビーの元日本代表WTB大畑大介氏（49）は、18年大会を制したささきしょうこ（29＝日本触媒）とタッグを組み、キャディーデビューする。この日は前日に続いて練習ラウンドを行った。

2年前に共通の知人を通して知り合い、今シーズン開幕前に、ささきから依頼を受けてタッグが実現。前週の日本女子オープン選手権にも観戦に訪れていたという大畑氏は「勉強しかない」と汗をぬぐった。

この日の朝には“ライバル”から連絡があった。同級生で、22年にニッポンハム・レディースで高木萌衣のキャディーを務めた経験を持つ、プロ野球千葉ロッテの建山義紀コーチから、「俺が22年に担いだ時は予選突破したけどな」とメッセージが送られてきたという。大畑氏は「ゴルフの実力では勝たれへんけど、ここでは、しょうこちゃんに頑張ってもらいたい」と返信したことを明かした。

目標スコアについて大畑氏は「俺が（日本代表）58キャップなんで、58目指します」と笑った。ささきは「楽しく3日間プレーできたら。2日間で終わらないように」と力を込めた。

優勝副賞のホンダ・プレリュードの前で2ショットの記念撮影。大畑氏は「しょうこちゃんが勝ったら、インセンティブで俺が右のタイヤと左のシートもらうわ」と笑いを誘った。