人気日本人女子レスラーが季節を楽しむゴージャスな私服ショットを披露。ファンから絶賛のコメントが届いている。

【画像】日本人女子、ギャップ全開の“ゴージャス私服”ショット

WWE女子スーパースターのイヨ・スカイが4日、自身のX（旧Twitter）を更新。「Hello October.」のキャプションとともに、秋らしいワインレッドのセットアップスタイルでコーディネートされた全身ショットを公開した。

イヨにとって今年の“10月”は節目となる大会が目白押し。現在、かつて同じユニットで活動した過去をもつ日本人女子レスラー、アスカとカイリ・セインの“カブキ・ウォーリアーズ”との抗争が続いており、イヨはリア・リプリーと組んで日本時間11日にオーストラリアで開催されるプレミアムイベント「クラウン・ジュエル」にて同組と対戦する。

さらにその後、同17、18日に開催されるWWE日本公演でも同カードが組まれており、日本人女子レスラーたちがメインとなったストーリーが日本でクライマックスを迎える可能性がある。

リングコスチュームの姿とのギャップが美しい姿にファンも「めっちゃかっこいいです！」「とてもおしゃれですね」「季節を楽しんで、イヨ」「オーラがすごい」などとコメントで絶賛。直近の「RAW」でもアスカの介入でカイリとのシングル戦に敗れるなど苦戦が続いているが、タッグマッチで逆襲なるか、注目だ。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved