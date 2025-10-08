タレントの中川翔子が7日、Instagramを更新。自分と夫に“そっくり”だという双子の姿を公開し、反響が寄せられている。

【映像】中川翔子の夫の幼少期や“そっくり”な双子の姿（複数カット）

2023年4月に一般男性との結婚を報告し、2025年9月30日には双子の男の子を出産した中川。Instagramでは我が子について投稿しており、10月3日の更新では「手だけで初登場の夫です」とコメントし、我が子のほほを優しく触る夫の姿を披露していた。

6日には無事に退院したことを報告し、翌日には自宅で過ごす様子も公開。「退院前は不安で変になってたけど退院後は人が優しい、とかだけで涙でてくる。ホルモンのせい？なに？双子かわいい、でも涙でる。子宮が戻ろうと収縮するのがめちゃくちゃ痛い、帝王切開、退院しても体安静にしないと本当につらい。毎日が未知。でも双子かわいいから涙が出る」と心境を明かしている。

自分と夫に“そっくり”な双子の姿を公開

さらに双子が中川と夫、どちらに似ているかも紹介。「長男は黒髪ふさふさ。夫似だけど目を閉じてるとおばあちゃんにも似てる。次男はわたしの赤ちゃんの頃にそっくりでびっくりしてる。いろんなDNAが次々と！はあ涙でる」と記している。

この投稿には「長男くんはザ、イケメンって感じで、次男くんはほんわか癒やし系」「おメメパッチリ可愛い」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）